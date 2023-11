Review: Sonic Superstars

Het is een goed jaar voor Sonic fans want de blauwe snelheidsegel is niet te stoppen. Net voor het feestdagen seizoen keert Sonic terug in een 2D jasje met Sonic Superstars. Hij neemt daarbij al zijn vriendjes mee zodat jij ook met al jouw vrienden de taaiste Sonic stages mag gaan overmeesteren.

Sonic Superstars is een redelijk korte Sonic game, waar je binnen een uurtje of 10 makkelijk doorheen speelt. De titel speelt zich af verspreid over 11 verschillende zones die bij elkaar opgeteld 26 levels lang zijn. Dat klinkt niet verkeerd, maar hier bij moet je rekening houden met levels die tussen de 2 minuten en 9 minuten lang zijn. Sommigen aan de korte eind, andere aan de lange. Hoie lang je over zo’n level doet ligt verder geheel aan je eigen skill niveau, maar ook aan de algemene kennis die hebt over het level waar je in speelt. Als je iedere keer tegen een muurtje aanrent, wordt de duur van zo’n level wel uitgetrokken, terwijl je er veel sneller doorheen rent als je weet waar je ongeveer de obstakels mag verwachten. SEGA maakt het je niet heel makkelijk dit keer, want Superstars brengt ontzettend taaie stages met zich mee.

Ter land, ter zee

En in de lucht! Sonic neemt ons mee naar de meest fraaie locaties als het om Sonic games gaat. Het is ongetwijfeld de mooiste 2D Sonic game die we hebben gezien en durf ik ook te zeggen de meest mooie Sonic game in het algemeen? Ja, ik denk van wel. Van vormgeving tot animatie en algemene sfeer. Sonic Superstars ziet er ontzettend goed uit en de stages stralen. Waar we uiteraard starten in de klassieke Green Hill Zone, zijn er verschillende levels en zones die we afrijzen die thematisch enorm van elkaar verschillen. Zonder al te veel prijs te geven gaan we ook levels verkennen onder het NAP-niveau en vliegen we met of zonder Tails ook wel eens tussen de wolken. Laag of hoog maakt vervolgens niet veel uit als we niet meer precies weten hoe hoog we zitten in een levensgrote flipperkast of ergens de gevaarlijke gangen bestormen van Eggman’s fabriek.

Zo goed als ieder level sluit af met een bossfight die soms echt gruwelijk lastig zijn. Uiteraard keert onze grote ronde vriend Dr. Robotnik terug als aartsrivaal, maar hij is niet de enige baas tegen wie we het moeten opnemen in de vele levels van Sonic Superstars. Ieder level brengt weer nieuwe mechanieken met zich mee in het baasgevecht en soms zijn deze enorm lastig en soms zijn ze vrij gemakkelijk. Ook is het soms even goed zoeken wat je precies moet doen. Zo zat ik soms zelfs enkele minuten vast in een gevecht omdat ik gewoon even niet wist wat de bedoeling was. Ondanks de bosses soms erg pittig kunnen zijn, kunnen we het onszelf wat makkelijker maken, want naast supersnel rennen, hebben Sonic en zijn vriendjes een aantal troefjes achter de hand.

Chaos, in ons voordeel

Als je de levels goed afspeurt vind je misschien wel een Chaos kristal. Zo’n kristal huist een speciale kracht, maar deze moet je wel eerst verdienen. Zodra je en chaos kristal vindt in een level kom je in een soort bonus-stage terecht. Hier moet je van bolletje naar bolletje slingeren om binnen de tijd het rondvliegende kristal te vangen. Eenmaal geslaagd krijg je de speciale kracht die zit verscholen in deze kristal. Deze speciale kracht kun je vervolgens in elk level gebruiken, maar wel maar één keer per level. En dat hoeft niet per se in de baasronde te zijn, want sommige speciale krachten zijn juist handig om te zetten in de race naar de baas toe, zoals het zichtbaar maken van onzichtbare objecten.

Andere krachten helpen je dan juist weer om schade aan te richten aan de baas. Zo is er een kracht die kopieën van Sonic oproept en deze over het beeld van links naar rechts laat lopen. Hiermee doe je schade als je de zwakke plek van de baas raakt. Deze kracht is ook enorm handig als je in een level een speciale munt in beeld hebt, maar er net niet bij kunt komen. En zo zijn er een aantal speciale krachten die je via een ringmenu kunt inzetten. Hiermee spoort SEGA je ook aan om terug te gaan naar eerder gespeelde levels om je krachten in te zetten om ze efficiënter te voltooien.

Met z’n allen?

Sonic Superstars kan in co-op en versus gespeeld worden. Dat is een groot pluspunt voor de fans, zou je zeggen. Ik zat namelijk te popelen om deze game samen op de bank te spelen, want couch co-op wordt ondersteund! Elke titel die dit vandaag de dag nog aanbiedt, krijgt van mij sowieso een dikke duim. Alleen werkt de co-op in Sonic Superstars niet heel erg fijn. Het werkt prima, maar daarbij wilt het spel er wel vanuit gaan dat beide spelers ongeveer op een golflengte zitten qua skills en snelheid. Met de enorm veel verschillende routes die je per level kunt afleggen en het verschil in snelheid dat daarmee gemoeid is maakt het erg lastig om de co-op mode aan te raden. Zodra er namelijk één personage uit beeld verdwijnt, veranderd deze in een soort bubbeltje en wordt deze naar de andere speler geblazen. Op zich geen gek idee, maar dit resulteerde bij ons op de bank dat één speler voortdurend onderbroken werd van het spelen omdat de andere speler veel sneller is.

Dat terwijl je in de versus mode een gespleten scherm krijgt waarin ieder hun eigen deel van het level krijgt te zien, maar je elkaar dus ook logischerwijs kunt tegenkomen. Deze zelfde toepassing had de co-op mode veel aangenamer gemaakt. Een optie om te kiezen tussen één groot scherm of twee kleine speelschermen was wat mij betreft veel beter geweest. Als je beide gewend bent aan Sonic titels, geen probleem. Wil je deze game spelen met iemand die op een heel ander skill niveau speelt dan jijzelf? Dan is deze co-op mode helemaal geen fijne ervaring, dat vond ik wel erg jammer.

Verdict

Sonic Superstars is een heerlijke terugkeer naar 2D Sonic die af en toe te makkelijk en af en toe heel moeilijk os. Het is zekerweten een Sonic titel die weg is gelegd voor de echte Sonic fans. Maar ook nieuwkomers mogen zich gaan vermaken met deze titel, want met de toevoeging van de Chaos Crystals maak je ieder level een stuk makkelijker als je daar voor kiest. De co-op mode werkt minder fijn dan we hadden gehoopt, waardoor dit toch niet de couch co-op game werd waar we naar op zoek waren, maar desalniettemin doet het ons goed om te zien dat Sonic eindelijk weer eens echt een goede 2D titel weet neer te zetten waarin echt bijna alles nieuw, fris en modern aanvoelt.