Gamescom 2024: Interview Phantom Blade Zero

Tijdens Gamescom 2024 hebben wij meer content gemaakt dan ooit voor jullie welke wij de komende weken online gaan zetten. Een interview met de mensen achter Phantom Blade Zero mag je hier ook onder rekenen sinds vandaag!

Je hebt onze preview van de game misschien al gezien, maar deze Gamescom gaan we net een stap verder. Wij mochten praten met Sam van S-Game, de makers van Phantom Blade Zero en hebben wat vragen kunnen stellen over de game, het team achter de game en hoe zij de reis tot nu toe hebben ervaren.

Phantom Blade Zero world tour

Op dit moment is S-Game druk bezig om de demo die wij hebben mogen spelen naar zoveel mogelijk mensen te brengen met hun world tour. Summer Games Fest, China Joy en dan nu Gamescom zijn al geweest en het bedrijf is ook straks aanwezig op de Tokyo Game Show.

Over de game

Phantom Blade Zero wordt door Sam omschreven als een action adventure game in een kungfu punk wereld. Er is veel inspiratie opgedaan met de traditionele Chinese martial arts vechtsport, maar ook zullen er andere tinten in de game zitten als cyberpunk en steampunk om ook fantasie te kunnen toevoegen aan de game.

Inspiratie

S-Game heeft naar eigen zeggen veel inspiratie opgedaan met games die zijn uitgebracht wanneer wij de vergelijking maken met Souls games. From Soft, maar ook Devil May Cry, Ninja Gaiden en Metal Gear Rising worden genoemd. Maar ook de mysterieuze donkere sfeer van Resident Evil is een belangrijke inspiratiebron geweest. Tijdens de preview heb je het al kunnen lezen dat wij onder de indruk waren van de elementen in deze demo en hoe het allemaal liep.

Movesets

Wat ons opviel tijdens het spel was dat het een stuk sneller speelde als Dark Souls, maar ook dat er verschillende combinatie aanvallen gedaan kunnen worden. In het interview kun je horen dat de combo’s en wapens waarmee wij gespeeld hebben slechts een voorproefje is op wanneer de volledige game uit gaat komen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door intheGame (@inthegamenl)

De weg naar Gamescom

Toen de game als eerst getoond werd door Sony waren mensen online al erg enthousiast over de game maar toch ook met wat terughoudendheid. Het leek erop dat de trailer die getoond werd als een ‘too good to be true’ scenario zou uitlopen en dat het een quick time event simulator zou worden. Dit heeft het team gemotiveerd om de game demo naar zoveel mogelijk plaatsen te brengen, zodat fans het zelf kunnen spelen. Wij kunnen alvast zeggen dat dit zeker geen quick time simulator was en dat alles wat je in de trailer kon doen ook in de demo aanwezig was die wij hebben gespeeld

Open wereld of linear?

Wij vroegen ons ook af of de game een open wereld map is of dat de er een level systeem in zit. In het interview is te zien dat de game inderdaad niet zoals Breath of the Wild of Elden Ring een groot open veld gaat hebben, maar dat er genoeg mogelijkheden zijn dat het geen extreem lineaire ervaring is. Als we dan toch een game moeten opgooien waarmee het te vergelijken zou moeten zijn is dit volgens Sam meer als de originele Dark Souls trilogie. Er is dus zeker wel wat te ontdekken in deze games!

Blij met de receptie

Het team van Phantom Blade Zero is ontzettend blij met de receptie tot nu toe en horen ook dat de fans vragen om de demo naar PlayStation consoles te krijgen. Hier kon verder nog niks over gedeeld worden, omdat het team druk bezig is met de world tour, maar ze zien dus zeker de feedback hier in!

Wij kunnen in ieder geval niet wachten tot de release van Phantom Blade Zero. Heb jij ook zo zin in Phantom Blade Zero? Laat het ons weten!