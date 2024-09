Gespeeld: Call of Duty Black Ops 6 Beta

De Call of Duty Black Ops 6 Beta draait op volle toeren. Voor het eerst in de geschiedenis van de franchise mogen alle fans op alle platformen op exact hetzelfde moment aan de slag met de game. Wij waren daar vanaf de eerste minuut bij om te ervaren wat Treyarch de afgelopen 4 jaar voor ons heeft klaargestoomd.

Alhoewel dit verre van een eindoordeel is, kunnen we een aantal dingen met vertrouwen toelichten over deze nieuwe Call of Duty game. Ja, het is nog steeds Call of Duty en het is nog steeds een jaarlijkse uitgave met minimale aanpassingen. Toch is deze Black Ops game van Treyarch onder de Beta spelers al enorm populair en voelt het als de best spelende multiplayer in jaren. Zover wil ik niet gaan, alhoewel ik die consensus wel kan begrijpen nadat enorm veel fans afscheid hebben moeten nemen van wallruns en jetboots. Call of Duty Black Ops 6 is nog steeds boots-on-the-ground, maar dan wel het meest vloeiend ooit. In alle windrichtingen.

En daar gaan we weeeeer call of duuuutyyy pic.twitter.com/wE4jDyhWrl — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) August 30, 2024

De zesde Black Ops game

Call of Duty Black Ops Cold War is mijn favoriete Call of Duty game sinds de originele Modern Warfare 2. En dat terwijl Cold War het minste tijd had in de keuken van alle moderne Call of Duty games. Het had niet de nieuwste features, draaide op de engine vóór Modern Warfare (2019) en was ook ieder gebied vrij uitgekleed. Toch veroverde het mijn hart. Het was een heerlijke shooter met in mijn ogen een van de beste gunplay, een iets stroever movement systeem, hogere TTK (Time To Kill) en wat mij betreft nog steeds de beste maps van recente Call of Duty games. Een direct vervolg op Cold War klonk dus als muziek in mijn oren. Daar ben ik nu voor het eerst ingedoken met Early Access op de Open Beta.

De Black Ops 6 Beta wordt met de dag een beetje meer aangekleed. Waar je de eerste paar dagen enkel aan de slag kon gaan met de Moshpit modes, werd tegen het einde van het weekend de Beta aangedikt met twee nieuwe modes en nieuwe maps. Ook voor het tweede Beta weekend staat er weer een kleine uitbreiding te wachten. In de Moshpit modes, die bestaan uit je bekende Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed etc. speelde we op de maps Scud, Derelict, Rewind en Skyline. Eerlijk gezegd ben ik geen grote fan van de maps tot nu toe. Ze zijn allemaal heel klein ten opzichte van Cold War maps. De enige map die iets groter is en wat leuker speelt is Rewind. Dit lijkt op een typisch stukje Warzone map. Je hebt hier iets meer vrijheid en de map is iets meer open waardoor je niet het gevoel krijgt dat je steeds maar in een hoekje wordt gedreven. Skyline speelt op zich ook wel fijn, mede doordat de map bestaat uit meerdere lagen en je altijd wel voldoende uitwijk mogelijkheden hebt. Scud en Derelict daarentegen zijn heel erg klein en je hebt hier nauwelijks de ruimte of tijd om te anticiperen. Het zijn twee maps waar je echt continue gas moet geven.

Als je denkt dat de maps niet kleiner kunnen, dan is er een nieuwe game mode genaamd Strike met nog kleinere maps. Deze mode speelde we op de maps genaamd Gala en Pit. Beide maps zijn wel prima voor wat het is. Dit zijn je typische Shipment soort maps, echt bedoeld om je challenges te grinden en vooral niet te letten op je K/D ratio. Een heerlijke chaos als optionele game mode met exclusieve maps.

Black Ops 6 speelt so far best nice. Had tbh veel meer sweaty movement kids verwacht. pic.twitter.com/bDTZPu67Lt — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) September 3, 2024

De nieuwe game mode waarin je de HVT (High Value Target) moet opjagen is een mooie toevoeging en breekt een beetje de hotspots van de map op afhankelijk van de locatie van de HVT. Eén persoon per team wordt aangewezen als HVT tot deze wordt kapotgeschoten. Dan wordt er een nieuwe aangewezen. De HVT kan je altijd zien door een live ping in je scherm die aangeeft hoe veel meter de HVT van je verwijderd is. Het team met de meeste HVT-kills heeft gewonnen.

Omnimovement

Dit klinkt eigenlijk veel enger dan dat het is. Na het spelen van de Black Ops 6 Beta ben ik er van overtuigd dat Omnimovemement niet dé gamechanger is voor Call of Duty, maar simpelweg een aanpassing die wat je al kon doen, toepast in alle richtingen in plaats van enkel de richting waar je op kijkt. Rennen en sliden konden we al. Maar nu ook naar rechts, links en achteren. Speelt prima, maar het is wel wennen om in een sliding je aim te houden op targets die heel dichtbij staan. Dat heeft er mede mee te maken met het feit dat de aim assist voor controllers ontzettend is terug geschaald in deze Call of Duty game.

Alle aanpassingen op het gebied van flow en gameplay werken goed samen in de Call of Duty Black Ops 6 Beta. Er is nog enige tweaking nodig, maar het voelt goed. De TTK is lager dan in Cold War, maar in ruil daarvoor is de Aim Assist minder sterk, waardoor het voelt alsof de TTK eigenlijk hoger ligt dan in Cold War. Ik vind dat persoonlijk niet erg, maar een heel klein tikkeltje sneller kan geen kwaad. Het voelt soms alsof een goede aim op een redelijke afstand met een assault rifle niet goed genoeg beloond wordt. Omnimovement is een fijne toevoeging die tot nu toe een minder grote impact heeft dan ik had verwacht en waar ik eerlijk gezegd enorm voor vreesde. Gelukkig valt dat dus reuze mee. Daarentegen voelen de standaad maps op dit moment wel veel te klein en hoop ik dat er op de launch grotere maps tussen zitten.

Black Ops 6 Beta indruk

Tot zo ver zijn we niet teleurgesteld over de Beta. De verminderde Aim Assist is even wennen, daarom is het nog lastig zeggen welke wapens echt fijn spelen en de meta gaan of kunnen worden. De maps zijn mij ietwat te klein, maar de game voelt over het algemeen gewoon goed aan en lijkt echt in een goede staat te verkeren. De Beta liet ons alleen aan de slag gaan met de multiplayer mode, dus kom na de release sowieso even terug voor ons eindoordeel waarin we ook de Singleplayer en de Zombies mode goed onder de loep nemen. Uiteraard vertellen we dan ook wat we echt van de multiplayer mode vinden.

Ben jij aan de slag gegaan met de Black Ops 6 Beta?