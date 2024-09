Gamescom 2024: Warframe 1999 en terugkerende spelers

Warframe is ondertussen al meer dan 10 jaar uit en binnenkort staat er een nieuw en groot hoofdstuk te wachten die een aantal fundamentele veranderingen gaat toepassen met Warframe 1999. Wij spraken met de ontwikkelaars, Digital Extremes over deze fundamentele verandering en een ander fundament dat de toestroom van nieuwe en terugkerende spelers enigszins ophoudt.

Warframe 1999 verschijnt dit najaar en brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. Een van de grootst veranderingen is of eigenlijk toevoegingen is de motor. Iedereen krijgt een eigen motor. Met deze motor mag je vervolgens de nieuwe locaties volledig gaan ontdekken, maar je kunt deze ook gebruiken in alle voorgaande gebieden. Een grote toevoeging dus die ongetwijfeld een verandering gaat brengen in hoe spelers de game spelen en hoe zij de wereld verkennen en doorkruisen. De motor is voorzien van wapens, dus je kunt deze uitrusten met verschillende soorten geschut. Ook is deze cosmetisch aan te passen en zijn de meest interessante cosmetische skins voor je motor uiteraard een betaalde optie. Warframe 1999 op zich is een gratis uitbreiding en kan door alle Warframe spelers op de dag van release kosteloos gespeeld worden.

Voor het eerst in 11 jaar komen er mensen naar de game. Met de nieuwe 1999 update worden er Warframe’s toegevoegd van mensen met echte mensengezichten. Er zijn verschillende soorten en smaken en ook hier is iedere Warframe uniek met unieke krachten. Eén van de nieuwe Warframes werd kort geleden nog onthuld met de naam Cyte-09. Eerder bekend als Protoframe Quincy.

Stijl en thema

Warframe 1999 brengt Warframe naar een nieuw tijdperk, terug in de tijd. De tijd waarin de millenniumcrisis op de loer ligt. De hele game krijgt een echt 90’s en Early 2000’s thema met artwork die sprekend lijkt uit die tijd, een verhaal dat past bij die tijd, personages, gimmicks en ze hebben zelfs een eigen Warframe Boy Band “On-lyne“. De hele game staat gedurende release en de opvolgende maanden helemaal in het teken van de 90’s en een kleine proef kun je nu al zien op de website van de boyband of de teaser pagina van de motor. De ontwikkelaars hebben me weten te vertellen dat het echt een uitbreiding is en het moet worden gezien als een nieuw hoofdstuk met een verhaal die een aantal maanden in het teken staat van 1999. Het is dus geen nieuwe game of een spin-off zoals sommige spelers, fans en mogelijke nieuwe spelers dachten.

In de trailer hierboven krijg je al een kleine glimp van wat je kunt verwachten van de nieuwe grote update. Enkele dingen die opvallen zijn de verfriste graphics. De nieuwe locatie ziet er ontzettend tof uit. De beelden lijken dan ook rechtstreeks uit een 90’s of 2000’s film getrokken te zijn met 90’s camera werk. ouderwets futuristische sci-fi designs en actie/superhelden film visuals. Alsof ik naar een hybride aan het kijken ben van Mission Impossible, Blade en Alien. Dat blijkt uit de beelden dan ook een heerlijke combinatie te zijn. Ook zien we verschillende eigenaardigheden uit die tijd terugkeren en kunnen we onder andere aan de slag met retro-games in Warframe 1999.

Hoe zit het met nieuwe/terugkerende spelers

Warframe heeft ondertussen al een meer dan 10 jaar oud geraamte. Op dit geraamte is door de jaren heen verder gebouwd. Nieuwe Warframes, nieuwe wapens, nieuwe locaties, ruilmiddelen, mechanics en ga zo maar door. Als jij de game 10, 8 of 6 jaar geleden voor het laatst hebt opgestart en vandaag de dag opnieuw aan zet, sta je nog steeds waar je toen bent gebleven. Ik durf te wedden dat hoe diep of ondiep je destijds in de game zat, heel veel content waar je mee bezig bent, of moet gaan doen niet meer relevant is, of erg is verouderd. Ook alle toegevoegde systemen wekken verwarring en frustratie op. Ik ken het weten, want ik ben één van die spelers die na 10 jaar de game weer eens op startte.

Daarom vroeg ik aan de Digital Extremes of ze zich bewust zijn van deze problemen en of ze hier iets mee gaan doen, wellicht met de release van Warframe 1999. Een aankondiging die veel meer publiek wist te bereiken dan slechts de huidige Warframe spelers. Ook zeker gezien het recente nieuwe van Bungie waaruit blijkt dat Destiny 2 overduidelijk aan het afschalen is en er geen Destiny 3 in ontwikkeling is. Miljoenen spelers zoeken een nieuwe thuis. Kan Warframe die bieden?

Digital Extremes vertelde me dat ze zeer geïnteresseerd zijn in deze kwestie. Ze zijn zich bewust dat de new player en de returning player reis verre van optimaal is, en een grote reden is waarom veel spelers niet meer in de game kunnen komen. Het is dan ook een grote uitdaging om hier iets aan te doen. Ze wille dit gaat onderzoeken en aanpakken, maar dat gaat niet lukken vóór of met de release van Warframe 1999. Alle aandacht in het team is volledig gericht op een gemoedelijke launch voor de uitbreiding. Daarnaast zijn ze ook heel benieuwd tegen welke issues nieuwe en terugkerende spelers aanlopen zodat ze bepaalde problemen, vooral als ze vaker voorkomen, gericht kunnen oplossen. Heb jij feedback voor de ontwikkelaars? Laat dit ze dan weten via één van de communicatie kanalen.

Koumei & Five Fates nog vóór Warframe 1999

Kan je niet wachten tot de 1999 uitbreiding? Nog vóór deze grote uitbreiding ziet Warframe de Koumei & Five Fates update in de herfst van 2024. Deze update staat in het teken van de Japanse cultuur. De volledige onthulling van deze update en de 58e Warframe verschijnt tijdens een live presentatie op de Tokyo Game Show.