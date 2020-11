Review: Call of Duty Black Ops Cold War Multiplayer

De echte meat van de jaarlijkse Call of Duty titel ligt niet in de campaign, maar in de multiplayer mode. Dat is dit jaar niet anders. Ondanks de campaign van Cold War ijzersterk is. Gaat het uiteindelijk natuurlijk om de Black Ops Cold War multiplayer mode.

Call of Duty: Black Ops Cold War plaatst zich enigszins interessant in het veld als het aankomt op de multiplayer. In ieder geval voor mij persoonlijk. Ik ben een grote fan van de gameplay, de gunplay en in het algemeen van de game zelf. Maar het is tegelijkertijd ook de meest karige multiplayer in Call of Duy die we in jaren hebben gezien.

Cold War Multiplayer

Multiplayer in Call of Duty: Black Ops Cold War is niets wat we nog niet gezien hebben. Traditionele spelmodi, waarbij we één nieuwe mode krijgen. VIP Escort richt zich meer op de Search and Destroy spelers met een down-mechaniek zodat je teamgenoten nog kunt oprapen voordat ze doodbloeden of worden afgemaakt. Het werkt een beetje zoals Rainbow Six Siege. Een mode die duidelijk is gericht op de competitieve Call of Duty spelers.

Alle andere modi zijn vanouds en spelen zoals je verwacht. Er zijn maar 8 maps in de traditionele multiplayer mode. Binnenkort wordt Nuketown hieraan toegevoegd. Zoals je gewend bent van Treyarch worden alle maps ingedeeld volgens het beroemde ‘three-lane’ principe. Iedere map heeft dus drie ‘hoofdwegen’ waarbij je naar mijn gevoel dit keer veel meer vrijheid hebt om tussen wegentjes te nemen en uitkijkpunten te gebruiken. Een stap in de goede richting voor multiplayer in Black Ops titels. Het lijkt alsof ze in de multiplayer map ontwikkelingen een beetje de positieve feedback van Modern Warfare hebben verwerkt.

Maps

Alhoewel de maps qua design dus zijn verbeterd ten opzichte van bijvoorbeeld Black Ops 4 stellen de meeste maps een beetje teleur. Er zijn gewoon weinig goede of leuke maps. Miami is veruit mijn lievelingsmap. Het is open, redelijk groot en genoeg ruimte voor verschillende speelstijlen. Crossroads ging van mijn minst geliefde map in het begin, naar toch wel een van mijn favoriete. Het is klein, compact, met heel veel hoekjes. Wederom zijn hier verschillende speelstijlen mogelijk, alhoewel de CQB stijl hier een duidelijke voorkeur heeft. Aangezien iedereen een MP5 gebruikt is dit geen issue. Gelukkig werd de MP5 iets minder effectief gemaakt op lange afstanden, de avond vóór deze review is geschreven.

De overige maps zijn ‘oke’ op zijn best en lang niet zo memorabel als de maps die in het verleden hebben gehad. Er is een reden waarom Nuketown iedere keer terug komt. Geef ons meer maps die we terug willen zien Treyarch. Geef ons maps uit de eerste Black Ops game. Deze game had een paar van de beste maps uit de hele serie. Dan heb ik het natuurlijk over onder andere: Havana, Villa, Grid, Jungle, Launch, Summit, WMD en natuurlijk: Firing Range. De originele Black Ops had zo veel goede maps, breng ze in ieder geval terug als er verder niet veel interessants te zien is in de Cold War Multiplayer maps.

Gameplay

Mijn persoonlijke mening is dat Call of Duty Black Ops Cold War veel fijner speelt dan zijn voorganger. Het voelt echt weer aan als een old school Call of Duty game. Dé Call of Duty games waar ik destijds verliefd op ben geworden. Modern Warfare 1 tot en met 3, World At War en de eerste Black Ops. Nog steeds de aller beste Call of Duty games ooit, maar Cold War laat me deze oude gevoelens weer enigszins opnieuw beleven. Het voelt weer oud en vertrouwd en dat is voor mij het aller meeste waard in deze nieuwe Black Ops game.

Modern Warfare 2019 speelde heel erg fijn en innoveerde op enorm veel fronten en manieren, maar het ging voor mij iets te ver weg van Call of Duty. Dit is echt weer een oude Call of Duty game.

Gunplay

Bij gameplay hoort natuurlijk ook de gunplay. Deze is enorm soepel en responsief. Alle wapens voelen uniek aan en ze zijn stuk voor stuk met enorm veel attachments volledig aan te passen. Een stock wapen voelt enorm verschillend met een fully kitted wapen en zelfs een fully kitted AK voelt anders dan een andere fully kitted AK.

Gunplay is enorm fijn in Black Ops Cold War en wederom is het een stuk meer arcade achtig dan bijvoorbeeld Modern Warfare en wederom, ik heb hier helemaal geen moeite mee. Het is nog lastig om te zeggen wat mijn favoriete wapen is. Ik heb maar een paar uitvoerig getest, maar mijn eerste keuzes gaan nu nog steeds naar de M16, de AUG en de MP5, AK-74. We zitten nog maar een week na de lancering van de game, dus er wordt nog een hoop aangepast in de (nabije) toekomst. De eerste nerf voor de Mp5 is namelijk al binnen.

#BlackOpsColdWar update: We’ve reduced the base effective damage range by 33% and adjusted the initial recoil for Submachine Gun Alpha. Now get out there and try the other four! 👊 — Treyarch Studios (@Treyarch) November 18, 2020

Zombies

Zombies zijn niet weg te denken in een Treyarch Call of Duty. Uiteraard maken ze hun terugkeer in de Cold War Multiplayer modi. Net als in de traditionele multiplayer is de uitvoering iets kariger dan we gewend zijn. Playstation spelers krijgen tijdelijk een extra Onslaught mode. Hiermee speel je op traditionele multiplayer maps met zombie invasies.

Waar het om draait in Cold War Zombies is de Die Maschine map. De map is tevens een uitbreiding van de Nacht der Toten map van Call of Duty: World at War. De verlaten nazi-bunker uit dat deel is namelijk dezelfde als in Die Maschine.

In deze mode is het de bedoeling om zoveel mogelijk rondes te overleven. Zombies worden steeds sterker en krijgen meer levens. Net als in vorige delen is het eigenlijk de bedoeling om de verborgen ‘Easter Egg’ missie te voltooien. Hij lijkt dit keer ook iets eenvoudiger te zijn dan bij voorganger, IX. IX was heel erg cryptisch, Die Maschine is iets meer voor de hand liggend, maar daarom niet minder uitdagend. Je kunt ook weer een Easter Egg song opzetten, maar deze is lang niet zo goed als we gewend zijn van eerdere Zombies maps.

De Error is je grootste vijand

Iets wat de Call of Duty community op dit moment enorm teistert zijn de vele error meldingen. Zonder pardon kan je tijdens een Zombies run opeens uit de mode gegooid worden. Error. Jammer, probeer maar opnieuw. Je hebt geen mogelijkheid om terug de ronde in te gaan, maar bent genoodzaakt om opnieuw te beginnen. Ook treden er veel errors en fouten op tijdens het spelen van de multiplayer modes in Cold War. Zo reageerde de hele avond de options knop niet op mijn DualShock 4. Ik kon dus niet van class wisselen tijdens het spelen en moest mijn PS4 opnieuw opstarten. Dit is slechts één van de vele voorbeelden. Treyarch, doe er iets aan.

Verdict

Call of Duty: Black Ops Cold War geeft me gemengde gevoelens over de multiplayer. Enerzijds ben ik heel tevreden, want het speelt weer als een oude vertrouwde Call of Duty. Lekkere gameplay, lekker arcade zonder al te veel poespas. Van de andere kant is het de meest karige uitvoering van multiplayer in Call of Duty tot nu toe. De weinige maps die er zijn, zijn niet eens heel erg speciaal. Er zijn niet veel wapens en ook Zombies is niet heel erg uitgebreid.

Nu is het zo dat we eigenlijk nog een jaartje zonder de nieuwe Black Ops moesten doen, maar de planning werd hierin opeens veranderd. Waardoor Treyarch met ondersteuning geen drie jaar over Cold War heeft gedaan, maar twee. Verklaart ook wel waarom we zo ontzettend lang niets hebben vernomen van Cold War. Het was simpelweg nog niet ver genoeg af. En dat voelt eigenlijk nog steeds een beetje zo. De game speelt ontzettend lekker, lekker old school, maar het is een beetje aan de magere kant.