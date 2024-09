Preview: Ender Magnolia

Tijdens Gamescom 2024 zijn we hands-on gegaan met het vervolg op Ender Lilies. Dan hebben we het natuurlijk over Ender Magnolia. Een Metroidvania die de draad wat betreft gameplay direct oppakt en spelers binnen no-time aan de slag laat gaan met de vloeiende gameplay in dit tot nu toe beeldschone vervolg.

Tijdens onze previewsessie hebben we game zo’n 30 minuten mogen spelen. Na afloop van onze speelsessie hebben we de ontwikkelaar gesproken over de game. Alles wat we daar besproken hebben komt hier aan bod. Dus pak even een lekker glas drinken en ga er goed voor zitten, want Ender Magnolia lijkt een Metroidvania te zijn die je niet wilt missen. Vooral als je het voorgaande deel al hebt gespeeld.

Net als in het voorgaande deel spelen we een personage die zelf niet vecht. In plaats daarvan gebruikt ze zielen van andere krijgers die het werk voor haar doen. Het voordeel van deze gameplay mogelijkheid is dat de vechtstijl dynamisch is en radicaal kan veranderen op basis van je gekozen ziel. Wat direct opvalt in het vervolg is dat de game er wat betreft stijl en thema iets anders uit. Waar Ender Lilies een meer dromerige en oud fantasievolle setting bevatte, ruilen we deze setting in voor een meer down-to-earth gevoel in een heel nieuwe thema. Dit keer geen middeleeuwse fantasie, maar een toekomstige setting met steampunk invloeden.

Het volgende dat direct duidelijk werd is dat Ender Magnolia de speler niet zoals in het eerste deel langzaam kennis wilt laten maken met nieuwe basisvaardigheden. In tegenstelling tot het trage begin van Ender Lilies beschik je in het vervolg vanaf het begin al over alle basisvaardigheden zoals een double jump en een dash. Dat is wat mij betreft een uitstekende keuze geweest. Enerzijds omdat we dit eerder al hebben gedaan in Ender Lilies, anderzijds omdat de game vanaf het begin nu al ontzettend vloeiend en lekker wegspeelt, in tegenstelling tot de trage en moeizame start in het voorgaande deel. En daar mee wil ik Ender Lilies absoluut niet in het slechte daglicht plaatsen, want de game is echt geweldig, maar door het gebrek aan basisvaardigheden aan het begin, zijn de eerste paar uur onwennig, iets wat Ender Magnolia dus veel beter doet.

Verder word je natuurlijk wel helemaal gestript van je krachten uit het eerste deel. Geen upgrades en meerdere zielen meer. We beginnen met een nieuwe aanval, die ook dit keer een stuk vloeiender en fijner aanvoelt. Wat ze in Ender Magnolia dus ontzettend goed voor elkaar hebben gekregen is om de flow van de game echt op een hoog en lekker niveau te krijgen. Na het spelen van de eerste paar minuten krijg je direct het gevoel dat je na uren speeltijd door de vliegt als een speedrunner. Dat je de besturing helemaal snapt en beheerst en je je vervolgens volledig kunt focussen op de unieke mechanieken van bosses en eventuele puzzels.

Highlights uit ons interview

Na onze beknopte speelsessie mochten we ontwikkelaar interviewen over de game. Het eerste wat we vroegen is dan ook dat het direct opviel dat de game vloeiender is en het iets anders uitziet dan het voorgaande deel. Zijn de twee games überhaupt met elkaar verbonden? Wat zou je daarover kunnen vertellen?

“Het is dezelfde wereld als Ender Lilies, maar een paar tientallen jaren later. De reden waarom het tientallen jaren later is, kunnen we nog niet verklappen, want dat is een groot onderdeel van het verhaal.” Daarop volgende, over de directe vloeiende gameplay in het begin, “we hebben nu veel meer ervaring in de game industrie en het is belangrijk voor ons dat spelers de game in het begin al leuk vinden”.

En deze kon natuurlijk niet missen. Een vloeiende Metroidvania met een unieke artstyle. Wat was jullie grootste inspiratiebron?

“Qua stijl is dat Bloodborne. De nieuwe wereld die we hebben opgezet met de technologische ontwikkelingen en de sfeer van de game. Buiten dat is het echt Ender Lilies waar we onze inspiratie vandaan hebben gehaald.” Waarop ik zei dat het lijkt op een mooie combinatie.

Ender Magnolia tot zo ver

Onze beknopte tijd met de game en de ontwikkelaar heeft ons doen verlangen naar meer. Een Metroidvania als vervolg op Ender Lilies met duidelijke invloeden van Bloodborne, mijn favoriete game aller tijden? Hoe kan ik daar niet ongeduldig op wachten. Wat ik probeer te zeggen is dat we tot zo ver aardig onder de indruk waren van de game. Vooral om te zien hoe erg dit vervolg een al ontzettend sterke eerste game lijkt te verbeteren. We gaan de game ongetwijfeld voor je checken als deze verschijnt. Hou tot die tijd in ieder geval onze site in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom Ender Magnolia.