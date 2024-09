Preview: Bonaparte

Met eigenlijk veel te weinig tijd kregen we tijdens Gamescom 2024 een preview te zien van Bonaparte, een mechanische revolutie in de tijd van Napoleon, die iets meer fictie bij de werkelijkheid voegt om een unieke setting voor hun strategische game op te tuigen.

Wat als er in de tijd van Napoleon mechanische en reusachtige soldaten bestonden? Dat is in een notendop de setting die Bonaparte schetst. In deze strategie game spelen we Céline of César Bonaparte en is het aan ons om de Franse revolutie te leiden. We strijden zowel op het veld als achter de toonbanken van de politiek. We kiezen uit verschillende facties om onze doelen te behalen, maar deze keuzes brengen altijd consequenties met zich mee. We kunnen in deze strategie game kiezen om meer te leunen op politiek of om meer te leunen op het gevecht. Het is absoluut geen vertaling van de geschiedenis in game-vorm maar echt een denkbeeldig verhaal die we zelf scheppen met aardig wat fantasie.

Tijdens onze korte tijd met de game op Gamescom 2024 werden we via een hands-off presentatie meegenomen door de flow van de game in en uit het gevecht. De gevechten spelen zich af volgens een typisch X-com gevecht. Jouw troepen tegen die van de vijand en je kunt zelf voorafgaand kiezen om meer kanonnen, of meer voetsoldaten mee te nemen. Ook heb je dus een reusachtige Colossi aan je zijde die onder andere geschut kan opvangen, maar ook veel schade kan toedienen aan de vijand.

Ikzelf ben geen grote fan van dit soort games, maar als strategie spellen met politiek jouw ding zijn is dit er eentje om in de gaten te houden. Het lijkt namelijk echt een game te worden waar je als strateeg helemaal je ei in kwijt komt. Ook de setting die wordt gebruikt leent uit de geschiedenis, maar gooit hier een gezonde dosis fantasie overheen om een unieke en kansrijke scenario te schetsen. Ga jij deze spelen? Bonaparte moet begin 2025 verschijnen in Early Access.

