Gamescom 2024: preview Nikoderiko

De nasleep van Gamescom 2024 is goed merkbaar op de website. Nog dagelijks komt er allemaal toffe content online over alle games en hardware die wij hebben mogen zien. In dit artikel gaan we het hebben over Nikoderiko, alweer een welkome verrassing tijdens Gamescom!

Crash Bandicoot met een vleugje Donkey Kong. Met Nikoderiko lijken we het beste van platform games in een pakket te hebben. Toen ondergetekende deze game mocht spelen op Gamescom viel mij gelijk op dat dit al een hele complete platformer is.

Nikoderiko

VAE Games en Knights Peak maken de game Nikoderiko. Een platformer waarin jij de avonturen van Niko en Luna volgt. Er zullen in het spel zeven unieke werelden zijn waar je doorheen moet gaan. Ook is het spel in co-op te spelen op dezelfde console, dat zien we niet meer zo vaak in deze online wereld!

Aan de slag

Nadat wij tijdens de presentatie een trailer van het spel mochten zien was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Wat gelijk op viel was dat het er allemaal heel erg scherp uit zag. Het eerste level gaf mij een beetje Donkey Kong Country vibes. Dit is een goed teken, want op pc en PlayStation zijn er niet superveel van dit soort platform games te spelen.

David Wise

De muziek in het spel is gedaan door David Wise, een iconische naam in de videogame-industrie. Wanneer je kijkt naar zijn staat van dienst snap je gelijk waarom de muziek zo goed in elkaar steekt.

Mening

Tijdens het spelen van de demo kon ik eigenlijk weinig aanmerken op het spel. De muziek klopte, de bossfight was leuk en de levels die wij mochten spelen lieten goed zien dat er 2d platforming in zit en we soms ook een andere kant op gaan. Wij kunnen zeker niet wachten om meer te weten te komen over deze game wanneer hij uit komt op de pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch!