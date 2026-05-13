Review | Neverness to Everness (NTE)

Vorig jaar op Gamescom kregen wij een onverwacht leuke game te zien genaamd Neverness to Everness (NTE). Deze gacha anime GTA game trekt veel ogen, en terecht ook. De game heeft namelijk enorm veel stijl, maar kan het op tegen de concurrentie?

Met games als Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Wuthering Waves en nog veel, veel meer, heeft NTE enorm veel te bewijzen. Neverness to Everness is een open-world anime game waarin jij letterlijk alles kan doen dat je denkt dat mogelijk is, en meer. Deze game combineert een urban straat-stijltje met gevechten, magische krachten, supercars en tieten.. ik bedoel… nee ik bedoel precies dat. Maar, hoe houdt het geheel zich bij elkaar?

Verhaallijn en personages

Het verhaal van NTE draait om ”anomalies” die de stad onveilig maken. Jij speelt, samen met jouw team, als anomaly-hunters en onderzoekers. Aan jullie dus om de stad een veiligere plek te maken. Deze vreemde objecten, wezens of gebeurtenissen zijn allemaal op andere wijzen op te lossen. Zo kom je te vechten tegen levende schilderijen en filmrollen, om maar een voorbeeld te geven. Het voelt alsof je een slice-of-life anime speelt en dat is niet per direct slecht.

Maar, NTE is een anime game met een zeer uitgebreid verhaal, dat niet altijd even makkelijk te volgen is, maar wel heel plezierig is. Het verhaal gaat alle kanten uit en heeft geen direct groter doel. Maar, interacties tussen personages, goede humor én een aantal leuke story beats zorgen voor een mooie stap in de juiste richting. Als ik het verhaal zou omschrijven in een woord, dan is het ‘onsamenhangend’. Dus ik hoop dat de pacing in verdere content updates wel echt een stap vooruit gaat zetten.

Big city big ti…

De wereld van NTE is aardig afwisselend en werkt fantastisch. Het speelt zich af in een stad die volledig gebaseerd is op verscheidene gebieden uit Japan, waaronder Tokyo, Kyoto en Osaka. De wereld is wat dat betreft ook écht goed gemaakt en heeft veel gebouwen waar je gewoon in terecht kan. Daarnaast kan je ook kleinere dingen ondernemen, zoals op date gaan met personages, je eigen appartement inrichten, geheime boss fights vinden of naar de bioscoop. Je kan het je zo gek niet bedenken, of het is mogelijk in deze game. Al moet ik bekennen, soms is het overweldigend of wordt niet helemaal duidelijk uitgelegd hoe je bepaalde dingen kan doen, terwijl je wel weet dat het kan, alleen niet hoe. Begrijp je me nog? Mooi, dan gaan we naar de combat.

Combat en movement

De combat in NTE is enorm vloeiend en simpel in gebruik. Dit is natuurlijk ook door de mobiele aard die de game draagt. Het moet voor beide soorten gamers een leuke ervaring zijn en dat is het ook. De combat is qua inputs niet direct moeilijk, maar leunt op timing, resource management én tijdig wisselen tussen personages mid-combat. Alle personages spelen op hun eigen unieke manier, zonder dat ze te erg verschillen qua button inputs. Dit heeft te maken met specifieke mechanics per personage. Bijvoorbeeld het gebruik maken van je R2 skill, om je normale attacks te boosten. Of juist speciale kogels opladen, die je vervolgens in één go kan loslaten op je vijanden.

De combat wordt na een aantal speeluren wel ietwat repetitief. Dit heeft natuurlijk deels te maken met de compatibiliteit op mobiel en dat controls simpel moeten blijven, maar wat extra combat opties waren geen gemis. Dat haalt niet weg dat iedereen soepel én stijlvol speelt, met een aantal kleine uitzonderingen als je op de details gaat zitten.

Je team uitbouwen

Je hebt uiteraard verschillende soorten personages met ieder hun eigen voor- en nadelen. Je teamcompositie hangt niet alleen af van het gebruik van S-Rank personages, maar juist heel erg van compositie op basis van elementen én natuurlijk het soort character dat ze zijn – denk aan support, damage of tank. Elementen staan namelijk in een soort cirkel aan elkaar gelinkt en als jij elementen samenstelt die direct aan elkaar linken, dan krijg je een boost die best significant kan zijn, al helemaal als je een min-maxer bent met dit soort titels.

Daarnaast kan je personages op verschillende manieren uitbouwen, of gearen zoals we dat noemen. Gearen gaat door middel van een soort CD die je kan mixen en matchen, evenals een GameBoy-achtig apparaat waar je Tetris blokjes in kan stapelen, die ook weer allemaal perks hebben. Niet een traditioneel gear systeem dus, maar wel een interessante manier om je team samenstelling te beïnvloeden en individuele personages sterker te maken. Uiteraard dien je al die dingen, evenals je personages persoonlijk, te levelen met materials die je vindt in de wereld of door quests door te spelen. Het wordt uiteraard moeilijker om op hogere levels te juiste materials te krijgen, maar vooralsnog lijkt die groei in lijn met hoe ver jij in de story bent.

Alles is mogelijk

Buiten de main storyline, je side gigs en open world taferelen, kan je ook nog een soort city builder gebruiken. Dit is een systeem dat jou door de game begeleidt en je toegang geeft tot races, heists, het beheren van bedrijven en meer. Zo kan je een café runnen, of de weg op met dikke driftwagens en het opnemen tegen andere racers. Alles dat je doet levert je geld, materials en levels op. Dit systeem maakt het makkelijker om de game te begrijpen en biedt een meer lineaire progressie in een anderzijds chaotische game. Ik vind dit een slimme zet van de ontwikkelaar, want het biedt perspectief, waar andere gacha games dat vaak niet bieden en je volledig in die vrijheid loslaten. Over beiden is wat te zeggen, maar ik vind het systeem in NTE in ieder geval fijn werken zo.

Toch, ondanks dit alles, mis ik een groter doel in deze game. Alleen die bezigheden, gaan me uiteindelijk niet bezig houden. Want, een groter doel in je game hebben is altijd een gewenste. Dit zorgt ervoor dat ik nu al, na een dikke week, zit te wachten op nieuwe story content en banner personages. Ik hoop dat de game meer toe zal blijven voegen op relatief rap tempo, want een groter doel is er vooralsnog niet echt.

Persona-level styling

Voor we het gaan hebben over de enorm toffe stijlelementen in deze game, wil ik beginnen met een minder punt – de performance laat namelijk veel te wensen over. De game heeft regelmatig framedrops en weet niet altijd even goed stabiliteit in performance te behouden. Daarnaast zal je last hebben van enorme pop-ins, die zo storend zijn dat je soms gewoon ergens vol tegenaan zal rijden. En, door menu’s navigeren is op gebied van controls echt verschrikkelijk. Zo, nu we dat uit de weg hebben…

De game ruikt aan stijl en dat reikt voor mijn niveau bijna aan het level dat Persona-games hanteren. NTE is niet alleen een ontzettend mooie game met anime graphics, maar wisselt zo soepel tussen 3D-animaties, tekenstijlen en neon-kleuren, dat het allemaal van je scherm afspat. Daarnaast zijn alle personages voorzien van gave styling, hebben verschillende outfits en over-de-top movesets. Dit is zeer zeker een van de tofste elementen die NTE heeft.

is de gacha eerlijk?

Tot nog toe, is het antwoord op deze vraag duidelijk: Ja, de gacha-elementen binnen NTE zijn eerlijk. Je hebt geen echt geld nodig om de game goed te kunnen spelen, maar je kan het wel inzetten om sneller je doelen te behalen. Door de singleplayer aard van de game, is pay-to-win hiermee grotendeels en vooralsnog out of the question. Maar, dit kan in de toekomst natuurlijk altijd veranderingen. Om het eerlijk te houden tegenover de ontwikkelaar: NTE is oprecht een game die niet smeekt om je geld, maar je wel beloond, mocht je er toch een paar centjes in willen stoppen.

Ik had alle S-Rank personages binnen de eerste 20 uur te pakken door te spelen en currency te verzamelen, items te verkopen en ik heb geen rode cent in de game gestopt in die eerste uren. Daarnaast, zelfs met A-rank personages kan je de game ver tot ‘uitspelen’.

Verdict

Neverness to Everness is per definitie de mooiste en meest stijlvolle en genereuze gacha game die ik persoonlijk ooit heb gespeeld. Het heeft zó ontzettend veel systemen en features, die ook nog eens goed uitgewerkt zijn, dat jij jezelf nooit hoeft te vervelen. Al mis ik zelf nog dat ene grote doel, er is meer dan genoeg te doen en beleven. Ik kan de game zeer zeker aanraden. Als ik dan nog een minpunt aan moet geven, dan is het de soms tergende performance over alle platformen, die kan soms in de weg zitten. Maar, dit is lang niet overal het geval en over het algemeen kan je deze ontzettend mooie wereld zonder problemen beleven.