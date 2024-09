Review: JBL Tour PRO 3

JBL is weer back met nieuwe earbuds, maak kennis met de Tour PRO 3. Deze earbuds zijn niet zomaar earbuds maar brengen nieuwe technologie naar de voorgrond. Zowel in de earbuds maar ook in de nieuwe smart carrying case.

Earbuds met een normale (charging) case zijn verleden tijd. De nieuwe JBL Tour PRO 3 zijn een van de meest geavanceerde oortjes momenteel te verkrijgen op de markt. JBL probeert de markt voor earbuds te verleggen door deze nieuwe paar uit te rusten met de beste snufjes, features en nieuwe manieren om je oortjes te gebruiken.

Unieke oortjes met een mooi design

De JBL Pro TOUR 3 komt in twee verschillende kleuren, champagne en zwart. Wij hebben van JBL op gamescom de champagne variant gekregen van de Pro TOUR 3 buds om vroegtijdig te bekoekeloeren. Deze nieuwe oortjes zijn te verkrijgen vanaf 14 september 2024 voor een prijs van €299,95,-. Een hele flinke prijs maar je krijgt er ook wel wat voor terug.

Wat als eerste opvalt is de Smart Charging Case die tamelijk groot is. Dit komt ook door het scherm wat geïntegreerd zit. Met een touchscreen dat 30% groter is dan de Pro TOUR 2 en reageert een stuk sneller dan zijn voorganger. De Smart Charging Case is gebouwd van aluminium, heeft een goed gewicht met zich mee en valt op te laden dankzij de USB-C poort an de onderkant van de case.

De earbuds zelf zijn ook deels gebouwd van aluminium maar zijn totaal niet zwaar. Zodra je de oortjes in doet, lijkt het alsof ze heel los zitten en elk moment kunnen uitvallen. Dit komt door de extra klankkamer die zit ingebouwd waardoor het geluid natuurlijker aanklinkt dan andere oortjes. Na slechts een aantal minuten heb je niet meer door dat je oordoppen in hebt. Ze blijven goed zitten en zijn mij persoonlijk nog niet uitgevallen. In eerste instantie zou je, buiten de kleur, de oortjes enigszins kunnen verwarren met de Apple Earpods. Ze hebben een soortgelijke vorm maar met een kortere ‘staafje’.

De oortjes zijn spatwater dicht, dit betekent dat je ze kunt gebruiken in weer en wind. Ook bij het sporten zijn deze oortjes een goede keuze, omdat ze ook wel tegen een druppeltje zweet kunnen.

Qua batterijduur gaan de oortjes lekker lang mee. Tot wel 44 uur aan luisterplezier op één volle charge van de oortjes en smart charging case, zo heb ik de oortjes de afgelopen twee weken niet eens hoeven op te laden bij matig gebruik (uur tot 2 uur gebruik per keer, volume ongeveer 30%). De oortjes raken niet snel leeg maar mocht je toch zonder juice komen te zitten, een paar minuten in de smart charging case brengt je earbuds weer snel tot leven!

Geen bluetooth, geen probleem!

Deze nieuwe iteratie van de flagship earbuds van JBL, zitten uiteraard weer bomvol snufjes en de laatste technologie.

Laten we beginnen bij de charging case, deze wordt ook wel de Smart Charging Case genoemd omdat je via je case de oortjes vrijwel volledig kunt besturen. Buiten dat, dient de case ook nog eens als wireless audiotransmitter.

Door een van de meegeleverde USB-C kabeltjes in te steken aan de onderkant van je case en in je audio source, kun je de wireless transmitter inschakelen. Dit betekent dat je apparaten die normaal geen BlueTooth functionaliteiten hebben maar wel een AUX-output of USB aansluiting hebben, je nu via de earbuds kunt luisteren. Zo heb je geen ander audio device meer nodig behalve deze Pro TOUR 3.

Deze functie werkt uitstekend en is zeer makkelijk te gebruiken. De case herkent vrijwel uit zichzelf dat er een USB is aangesloten en schakelt hier automatisch op in. Mocht je al verbonden zijn met Bluetooth aan je telefoon dan heb je natuurlijk de optie om te kiezen welke audio jij wilt horen.

De wireless transmitter werkt prima en heeft geen audio verlies als we kijken op kwaliteit. Wel merkte ik dat er een kleine vertraging/audio delay te horen valt. Het valt misschien niet direct op maar bijvoorbeeld bij geïsoleerde gesprekken of actie scene in een film of video, waar audio belangrijk is, kan de vertraging soms opvallen.

Bordevol features

De JBL Tour PRO 3 bezit tevens zoveel functie dat je bijna niet weet waar je moet kijken. Misschien wel zelfs teveel features voor de gemiddelde gebruiker maar een menig audiofiel zal zich zeker thuisvoelen.

Natuurlijk bezitten deze earbuds over de wel-bekende equalizer, zo kun je de geluidservaring zo instellen naar jouw wens. Maak gebruik van de presets of maak je eigen preset dankzij de optie van een 10-band EQ optie. Ben je niet bekend met equalizers en wil je gewoon optimaal geluid uit je earbuds halen, dan kun je gebruik maken van Adaptive EQ. Met deze functie passen de earbuds zich softwarematig aan aan jouw gehoorkanaal.

Ambient Aware is ook aanwezig op dit exemplaar, het luisteren naar je muziek en alert blijven op je omgeving is dus ook mogelijk. Ook zit er dit keer Active Noise Cancellation (ANC) op waardoor je ook in herrie naar je muziek of video kunt luisteren. De ANC blijft je omgeving scannen op herrie en filtert deze weg zodat je optimaal kan genieten van jouw favoriete audio bron. De noise cancellation werkt prima maar het zorgt er niet voor dat het muisstil wordt, hardere geluiden en gesprekken blijven wel enigszins nog te horen.

Ook is er een optie genaamd TalkThru, dit is een soort Ambient Aware die in mijn ogen een beetje onnodig is. Het is vergelijkbaar met de Ambient Aware mode maar dan zonder jouw geselecteerde audio geluid. In deze mode zullen alle audio bronnen worden uitgeschakeld waar je naar aan het luisteren bent, daarintegen wordt je ambient geluid een stuk harder en zijn stemmen heel zuiver te horen. Zelf vind ik dit een hele rare feature die onnodig is, met Ambient Aware kun je bijna even goed gesprekken volgen.

Door op de zijkant je oortjes te tikken, gestures zoals het in de telefoon app heet van JBL, kun je eenvoudig van Ambient Geluidsprofiel wisselen. Natuurlijk kun je deze gestures ook veranderen in de app naar een aantal andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan je volume veranderen, spelen/stoppen van je muziek of het opnemen en neerleggen van een telefoongesprek.

Low-latency Bluetooth en AuraCast

AuraCast is nog niet heel oud maar al wel al enige jaren in afwachting. Medio 2022 is het in gebruik genomen en het is eigenlijk niets anders dan een aangepaste vorm van Bluetooth dat we al kennen. AuraCast is een manier om één audiosource over Bluetooth te zenden waar iedereen verbinding mee kan maken. Denk bijvoorbeeld aan evenementen en conventies waar veel mensen zijn, hier is het dus handig om voor een groot publiek de audio te verzenden over AuraCast. De JBL Pro TOUR 3 heeft deze functie ook ingebouwd waardoor je zonder moeite kan verbinden aan deze audio sources. Dit doe je simpelweg via je Smart Charging Case of via de telefoonapp.

De earbuds hebben ook de laatste technologie aan Bluetooth. Hierdoor heb je een hele lage latency met andere Bluetooth apparaten waarmee je verbonden bent. Zelf heb ik hier wel een beetje problemen gehad. Tijdens het gebruik van de oortjes heb ik soms ondervonden dat er toch wel een kleine vertraging in zit, echter kon dit wel verholpen worden door de oortjes opnieuw te verbinden.

Spelen met audio

De JBL Pro TOUR 3 heeft namelijk ook nog een aantal leuke functies aanboord om je geluidservaring nog unieker te maken. Net zoals alle andere high-end apparaten van JBL bezit deze ook over Spatial Sound. Hiermee kun je dus een virtuele surround sound creëeren wat handig is bij films of orchestrale optredens.

Om het nog leuker te maken bezitten deze earbuds ook de Headtracker functie. Hiermee kun jij je hoofdbewegen terwijl de audio van één specifiek punt afkomt. Dit geeft voor mij het gevoel alsof ik op een concert sta te luisteren. Ik merkte voornamelijk bij live optredens van muziek dat dit wel een nieuwe laag aan immersie meebracht. Deze functie vond ikzelf een stuk minder bij films of simpele telefoon games.

Tot slot kun je via de app ook nog een relax of focus sessie starten. Met de Relax Sounds kun jij verschillende natuurgeluiden oproepen en deze met elkaar mengen. Ook kun je een timer inschakelen voor hoelang je deze geluidjes wilt horen. Dit is bijvoorbeeld heel handig voor mensen die moeilijk in slaap komen of een focussessie willen starten. Nu hoef je niet meer op Youtube ASMR video’s op te zoeken van smekkende mensen.

Verdict

De JBL Pro TOUR 3 zijn uitstekende oortjes voor dagelijks gebruik. Dankzij de lange batterijduur en stevige bouwkwaliteit heb je lang plezier van deze earbuds. De vele features van het gehele pakket zijn buitengewoon veel, en heel soms overbodig.

Features en alle andere snufjes zijn zeker welkom en maken personalisatie zeker mogelijk. Wel heb ik een gevoel dat het ergens een stapje te veel is, zo gebruik ik persoonlijk maar misschien 25% van alle features van de earbuds. De prijs van €299,95 vind ik persoonlijk hoog voor earbuds/hoofdtelefoons. De hoeveelheid features zou naar mijn mening naar beneden geschroefd mogen worden en aanbieden wat daadwerkelijk nodig is. Een aantal features kunnen ook bijvoorbeeld samengevoegd worden om een nog betere ervaring te geven van de oortjes.

De AuraCast en wireless transmitter zijn een uitstekende toevoeging waardoor je echt maar één apparaat nodig hebt voor al je audio sources. Wel kan hier soms een kleine geluidsvertraging bij komen kijken maar dit kan enigszins verholpen worden door de oortjes opnieuw te verbinden met je telefoon of transmitter.

Zelf raad ik de JBL Tour PRO 3 aan mocht je niet willen slepen met verschillende headsets en oortjes. Deze earbuds zijn echt uitstekend om te verbinden met vrijwel alle apparaten, oud en nieuw. Echter is het wel een hele hoge instapdrempel qua prijs. Zo zie ik niet veel mensen €299,95 neertellen voor oortjes.

