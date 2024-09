Assassin’s Creed: Shadows trailer toont Japans landschap

Het duurt niet meer lang tot we gezamenlijk in onze animus het Japan van 1579 kunnen bezoeken. In de nieuwste world trailer toont Ubisoft ons de geweldig mooie wereld die ze hebben gecreëerd voor Assassin’s Creed: Shadows.

Het Japan van 1579 speelt zich af tijdens de Sengoku-periode (1479-1603), het was een tijd van burgeroorlog, politieke onrust en een machtsstrijd tussen de regionale krijgsheren (daimyōs). In deze periode was Oda Nobunaga aan de macht en stond het land voor het eerst oog in oog met Europese invloeden, christendom en technologische innovaties zoals geweren.

Put your headphones on and immerse yourself in the captivating and ever-changing world of Feudal Japan. This vast open world is full of unexpected discoveries and wonders at a time when beauty, serenity, and tradition clash with treachery, violence, and war. – Ubisoft Quebec

Technologische vooruitgang met Anvil

In de trailer zien we hoe Assassin’s Creed: Shadows gebruik maakt van de laatste versie van hun Anvil engine. Bomen bewegen in de wind waardoor de roze bloesem je om de oren vliegt, zolang het het juiste seizoen is natuurlijk. Gras en alles wat je aanraakt reageert op je. Het weer gaat alle kanten op van hevige sneeuwstormen, van knieën diep in de sneeuw tijdens de winter tot regenbuien met flink wat onweer in de herfst.

We zien zowel Yasuke en Naoe zich voortbewegen door deze gelaagde wereld vol tempels, bossen, dorpjes en bergen met hele indrukwekkende vergezichten. Ook zien we dat de game vol zit met kleine details zoals Naoe die gebruik maakt van een fluit, een haiku schrijft aan het water of haar grappling hook gebruikt om verborgen gebieden te bereiken. Kleren wapperen in de wind terwijl er een grote variatie aan dieren te zien zijn.

Een ander leuk weetje dat een aantal dagen terug is onthuld is de terugkeer van “The Assassin Brotherhood”, die in Assassin’s Creed: Shadows de Shinobi League heet. Met deze mechanic kun je jouw mede shinobi je laten helpen in een gevecht of stilletjes je target laten afmaken, net zoals in Assassin’s Creed: Brotherhood.

Meer Assassin’s Creed Shadows info?

Eerder dit jaar liet Ubisoft ons al meer zien van de game, waaronder een cinematische reveal trailer, en een in-depth gameplay reveal over de 2 speelstijlen.

Assassin’s Creed Shadows, zal op 15 november 2024 worden gelanceerd. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S|X.

