Review: World of Warcraft – The War Within

Azeroth is weer in volle opleving met een nieuw hoofdstuk in World of Warcraft: The War Within. De game heeft niet alleen nieuwe vijanden en gebieden gekregen maar is de algehele gameplay ook verbeterd!

World of Warcraft is in 2004 oorspronkelijk uitgekomen maar is nog steeds dé go-to MMO (massive multiplayer online) van veel gamers. Toen al vol met mysterie maar in 2024, 20 jaar later, is Blizzard nog steeds vol op bezig met de game te ontwikkelen en te verbeteren.

De nieuwe uitbreiding, wat het totaal tot maar liefst 10 uitbreidingen brengt, geeft ons natuurlijk een nieuw avontuur te ontdekken. Voor oude bekenden is dat dan toch eventjes de kriebel die ontstaat, om toch maar weer eens die game op te pakken na het afzweren om de game ooit nog eens aan te raken. Nieuwe spelers kunnen misschien overweldigd raken door de content, leercurve, storyline en lore. Wel worden nieuwe spelers goed begeleid door het begin van hun nieuwe avontuur en krijgen zij ook de essentiële storyline in het kort mee zodat ze weten waaraan ze beginnen.

Nieuwe gebieden en boze meid Xal’atath

Ik zal lief voor jullie zijn en niets spoilen met betrekking tot het verhaal, wel gaan we even in vogelvlucht over de nieuwe gameplay features en wat men kan doen in World of Warcraft: The War Within.

Voor arachnofoben is dit misschien niet het juiste moment om in de wereld van Azeroth te duiken. De nieuwe uitbreiding focust zich namelijk op de nieuwe regio Khaz Algar. In dit gebied speelt de nieuwe uitbreiding zich af en waar we onze grote vriendin Xal’atath zullen confronteren.

Het nieuwe gebied is heel fris maar tegelijkertijd duister. Zo zul je het nieuwe ras “earthens” tegenkomen, een soort primitieve dwars met gekke kristallen die groeien uit hun lichaam. Dit ras heeft zich jaren ondergrond geleeft en niet wetend van leven op het oppervlak.

Al snel kom je erachter dat deze Earthens al een tijdje beef hebben met de Nerubians. Een soort spinnenbevolking die iedereen het leven zuur maken, waaronder sindskort ook het leven bovengronds. Samen vorm je een pact om Xal’atath en haar Nerubian vriendjes te stoppen en de wereld weer in balans te brengen. Dit gaat natuurlijk niet met een babbeltje maar met een flinke oorlog met epische momenten. Het kijken van alle cutscenes is in deze uitbreiding zeker waard en bevat ook een groot deel van de storyline.

Alhoewel we ondergronds gaan, een nieuw gebied hebben gekregen én al een mega confrontatie tegenmoet gaan, is dit echter deel één van de Worldsoul Saga. Zoals Blizzard zelf zegt zullen we veel vijanden in de volgende twee uitbreidingen zien terugkeren waarmee we in The War Within hebben kennis gemaakt.

Algemene gameplay verbetering én Quality of Life updates

World of Warcraft begon met hun laatste uitbreiding Dragonflight al met een aantal Quality of Life updates. Denk bijvoorbeeld aan de overhaul van het vliegsysteem waardoor je sneller door de wereld kon sjeezen. Voor velen was dit een slap aftreksel van bijvoorbeeld Guild Wars 2 maar toch is de community er langzaam van gaan houden.

Nu in The War Within zijn er een aantal veranderingen bijgekomen waar spelers wél omvroegen. Het echte grindsysteem is veranderd, zo is reputation nu veranderd in renown. Een systeem waarmee je per renown level ook leuke rewards krijgt zoals armor pieces. Verder is het in principe nog vanouds alleen deel je deze renown levels nu met al je andere karakters. Zo hoef je niet vijf keer per week dezelfde weekly- en daily quests te doen voor reputation op al je karakters, meer tijd om baddies te klappen dus!

Blizzard heeft het woord “delen” als primaire focus gebruikt, zo zien we ook bijvoorbeeld de nieuwe Warbands-systeem. Met dit systeem zijn bijna alle items die jij verkrijgt “Warbound” en niet meer “Soulbound”, dit betekent dat jij mage items die je met je warrior krijgt ook nu dus kunt traden naar je mage en vice versa.

Ook het delen van geld is ook hierbij betrokken. Je Warband karakters zullen ook 5% sneller levelen zodra jij met één karakter level 80 hebt behaald, een beetje zoals het oude Heirloom systeem.

Het voornaamste van The War Within is dat de algehele gameplay een shift heeft gekregen. Zo meldde Blizzard zelf dat zij hun playerbase over de jaren heen zag veranderen. De gamers die begonnen in 2004 hebben in middels een carriëre, vrouw en kinderen en andere hobbies; dat betekent steeds minder tijd om content te doen. Het gaat hierbij voornamelijk om de latere endgame content waar vroeger altijd een wel-gecoördineerde party van andere spelers nodig was, meestal in de vorm van een guild aan neckbeards of groep zoutige vrienden.

Blizzard heeft daarom met deze uitbreiding een aantal dingen aangepast om de solo-play experience te verbeteren van de game. Zo kun je bijvoorbeeld Dungeons tegenwoordig met een groep NPC’s doorlopen, hierdoor heb je dus geen last meer van die ene hunter die de hele dungeon pullt en een “mijn follower doet raar” in chat gooit.

Verdict

World of Warcraft – The War Within is een zeer goede uitbreiding en een uitstekend opzet voor de Worldsoul Saga. Blizzard heeft zichzelf overtroffen met een wereld die nog nooit zo diep en dynamisch heeft gevoeld al hoe wel er nog steeds wat bugs (niet die stomme spinnen bedoeld) in de game zitten.

De shift en aandacht brengen naar het solo-play aspect kan potentie hebben voor veel meer spelers, zowel nieuw als oud om het spel toch weer op te pikken. Zo heb je niet meer uren nodig om een party te zoeken maar kun je de content die jij wilt spelen zelf bepalen op jouw ritme dankzij de toevoeging van een NPC party.

Een uitstekende uitbreiding in mijn ogen wat mij nieuwschierig en hongerig maakt naar alweer de volgende uitbreiding in het boekje.