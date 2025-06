Preview: Gears of War Reloaded (Multiplayer)

Vorig weekend en dit weekend mochten wij aan de slag met de multiplayer van Gears of War Reloaded. En alhoewel ik vroeger een enorme fan was van de originele Gears of War trilogie, merk ik nu op dat de game ook wat minder goed op leeftijd komt. Waar dat aan ligt, dat kan je hier lezen!

26 augustus is het zover, dan kunnen we aan de slag met een goed potje nostalgie. Alhoewel ik denk dat de singleplayer van Gears of War Reloaded me enorm gaat bevallen, kijk ik ietwat sceptisch terug op de laatste twee weekenden aan multiplayer potjes. Vroeger speelde ik deze titel met enorm veel plezier op mijn Xbox. Tegenwoordig ben ik een ware Playstation fan, dus om deze toenmalige exclusive nu op mijn witte router af te spelen is al tof op zichzelf. Hoe voelde de multiplayer?

Gears of War voor iedereen

Gears of War baant nu dus voor het eerst een weg op de Playstation 5 en de game loopt fantastisch en ziet er niet eens zo slecht uit door alle retouches. Ik ben er dan ook zeker van overtuigd dat ik immens ga genieten om de singleplayer te spelen op deze console. Gears of War Reloaded brengt ons het originele verhaal van Marcus Fenix. Marcus woont in een wereld waar de Locust het proberen over te nemen door middel van invasies. Locust zijn menselijk uitziende demonen aliens. Althans, dat is hoe ik ze omschrijf. In de multiplayer zie je dan ook het Human vs. Locust principe kan werken in een online omgeving. Met 5 tegen 5 in een 120fps performance is super leuk namelijk. Ook de gunplay van Gears of War is en blijft uniek, zelfs tegenover huidige shooters.

Grafisch is de game nog steeds top, het is een unieke setting met een consistente art direction en dit maakt het al een instant klassieker. Ook het map design in de multiplayer, alhoewel vrij simpel, is nog steeds effectief en tof. Ik hoop wel dat ze ook wat nieuwe content toevoegen in de loop van de tijd.

Nog niet helemaal af

Wanneer je de nostalgische bril afzet, kom je toch nog wel wat problemen tegen. Zo is de besturing niet altijd even modern, waardoor je merkt dat de gameplay flow langzamer en lomper is dan hedendaagse titels. Het is natuurlijk het idee om de originele game in ere te houden en op zichzelf is dat ook geen probleem. Echter denk ik dat de controls wel iets moderner hadden gemogen. Ook is er een enorme inconsistentie in de hitboxes en detection. Hier zie je dat deze niet altijd klopt met wat er daadwerkelijk gebeurd. Ook de damage is nog niet helemaal in balans. Hierin merk je echt dat skill niet altijd even veel uitmaakt, wanneer je game nog niet in balans is.

Al met al heeft Gears of War Reloaded, althans de multiplayer, nog wel wat veranderingen nodig. Wat vind jij? Laat het ons weten!