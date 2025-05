Nintendo is dit jaar weer op Gamescom!

Het eerste Gamescom nieuwtje van 2025? Het eerste Gamescom nieuwtje van 2025! Jawel, de “E3” periode gaat beginnen. Dat betekent dat we steeds meer nieuws krijgen over het najaar, 2026 en ideeën over de Gamescom 2025 line-up, waar Nintendo eindelijk weer deel van uit maakt.

Nintendo is even afwezig geweest van Gamescom. Zo bleef Microsoft met Xbox als enige console-boer achter op de beurs waardoor de hallen al snel groen kleurde. Alhoewel we verwachten dat PlayStation ook dit jaar overslaat, zien we in ieder geval een combinatie van groen en rood op de beurs dit jaar. Microsoft heeft nog niets bevestigd, maar die slaan het evenement natuurlijk niet over.

Nintendo Switch 2

Vreemd nieuws is het natuurlijk niet. Dit jaar (zeer binnenkort zelfs al) lanceert de Nintendo Switch 2 en dit jaarlijkse evenement net over de grens is het ultieme evenement om die nieuwe console tentoon te stellen. Dat gaan ze dus ook zeker doen. Welke games ze mee nemen naar de beurs is nog niet bekend, maar gezien Summer Games Fest één dag na de release van de Nintendo Switch 2 wordt gehouden, verwacht ik dat Nintendo hier ook even om de hoek komt kijken om een nieuwe game te laten zien voor de Switch 2 die speelbaar is op Gamescom.

Verder verwachten we dat we in ieder geval hands-on kunnen gaan met Metroid Prime 4 en de tegen die tijd al uitgebrachte games zoals Mario Kart World en Donkey Kong Bananza.