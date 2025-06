Preview: Chrono Odyssey

Als het op MMO’s aankomt, zijn we hier bij intheGame zeker geen groentjes. Het is dan ook een gegeven, dat wij Chrono Odyssey een kans geven. Ondanks dat de game nog geen officiële releasedatum heeft, konden we dit weekend aan de slag met een playtest.

Chrono Odyssey wordt ontwikkeld door Chrono Studio en uitgegeven door Kakao Games. De game komt dus uit Korea en dit brengt zo zijn potentiële voor- en nadelen mee. Het voordeel is dat we super flashy en responsieve combat mogen verwachten, het nadeel is dat pay-to-win niet kan worden uitgesloten. Over het P2W weten we nog vrij weinig, over de combat kunnen we wel al iets kwijt, die is namelijk best tof! In de playtest konden we als 3 classes spelen:

Swordsman: Greatsword, Dual Blades en/of Sword & Shield;

Ranger: Bow, Crossbow en/of Rapier;

Berserker: Chain Blades, Twin Axes en/of Battle Axe

Het maken van je personage en het kiezen van je class geeft al gelijk het idee dat deze game enorm uitgebreid gaat zijn op lancering. Er zijn namelijk nog meer classes, die zijn alleen voor nu nog niet speelbaar. Voor deze playtest koos ik voor de fighter, niet heel uniek van mij, maar wel wat voor nu het beste idee zou geven voor melee combat. Na het kiezen van je class (niet gender-locked, gelukkig) kan je aan de slag met het maken van je personage. Als Koreaanse ontwikkelaars iets goed kunnen, dan is het een character creation veranderen in een hele ervaring. Je kan enorm veel aanpassen en je personage precies zou maken, zoals jij dat wilt!

Combat in Chrono Odyssey

Combat is voor mij een belangrijke factor in iedere MMO. Zo ben ik een enorme fan van de tab-targeting hybride combat die Guild Wars 2 hanteert, maar kan ik ook genieten van de wat ouderwetsere combat in World of Warcraft. Ook ben ik een fan van de combat in Black Desert, waar ik verwacht had dat Chrono Odyssey veel op zou gaan lijken. Echter blijkt de combat veel meer richting New World te gaan, met dual weapon switching. Ook Guild Wars 2 heeft deze feature, daar ben ik enorm fan!

De combat in Chrono Odyssey is flashy, responsief en enorm bevredigend. Het kan ook een tikkeltje lastig zijn, want vijanden gunnen je niet direct de rust die je gewend bent van Westerse MMO’s. Zelfs voor basic enemies zul je aanvalspatronen moeten leren. Het lijkt in boss fights soms wel alsof we een Soulslike zitten te spelen, wat ik echt enorm vet vind. Er is voor mij tot dusver weinig op te merken aan de combat!

De wereld van Setera

Setera is tot dusver een wereld gevuld met toffe content, vette visuals en organische interacties. Ik ben tot dusver dan ook aardig onder de indruk. Buiten de quests is er ook veel enemy variety om tegen te komen. De wereld heeft verscheidene biomes, allemaal gevuld met meerdere verschillende enemy types. Ik heb natuurlijk nog maar een beetje van de wereld gezien, maar ik ben nu al aardig onder de indruk. Het is daarnaast een donkere fantasiewereld, waar mijn voorkeur sowieso al ligt.

Van crafting heb ik nog vrij weinig gezien, maar het systeem komt deels overeen met New World, waar ik crafting zag als een van de weinige pluspunten. Je hebt verscheidene niveaus een gathering tools en daarmee kan je natuurlijk ook hogere niveaus aan items verkrijgen door de gehele wereld van Setera. Ik hoop daarin dat we ook vroeg in de game al daadwerkelijk beter spul kunnen maken met crafting. Het hoeft voor mij geen essentieel deel te zijn, maar vaak voelt het in MMO’s als een side thing en dat is jammer.

Waar ik problemen voorzie

Buiten mijn zorgen over pay-to-win elementen, zijn er voor mij nog twee grote zorgen. Koreaanse MMO’s staan er namelijk om bekend dat de endgame enorm grindy is en er eigenlijk weinig unieke en plezierige content tegenover staat. Ik hoop dat ze blijven investeren in engaging endgame, waar spelers niet alleen geprikkeld worden, maar ook uitgedaagd. Daarnaast is het combat systeem gebaseerd op skill, dus ik zou het vervelend vinden als je te maken krijgt met enorm veel RNG, waardoor het uiteindelijk lastiger wordt om betere armor te krijgen.

Maar mijn grootste zorg, in ieder geval voor PC spelers, zit hem in de performance. Ik heb de game namelijk op 2 setups geprobeerd. Eentje met een RTX3080 en eentje met een RTX2060. Op beide systemen had de game problemen met het behouden van een stabiele framerate. Op mijn RTX2060 setup had de game ook enorm veel moeite met het renderen van objecten, zelfs op de laagste graphics. Ook is de game visueel bijna onspeelbaar op lagere grafische instellingen. Ik hoop dat optimalisatie van de game nog flink aangepakt wordt voor launch.

Verder kijk ik enorm uit naar Chrono Odyssey, de potentie is er zeker. Maar ik ben ook sceptisch, want best veel MMO’s hadden diezelfde potentie. Deze game mikt gelukkig ook op console releases, waardoor het misschien een MMO wordt die ik op mijn PS5 zal gaan spelen. Heb jij er zin in? Laat het ons weten!