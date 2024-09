Star Wars Outlaws heeft slechter verkocht dan gehoopt

Wij gaven Star Wars Outlaws een 85, maar ondanks redelijk goeie reviews heeft de game toch niet genoeg verkocht, aldus Ubisoft.

In een officieel bericht van Ubisoft heeft het bedrijf op woensdag bekend gemaakt dat de game tekort deed aan hun verwachtingen.

Ubisoft blijft wel commited om te zorgen dat het bedrijf de game voorziet van de juiste polish en ze beloven de player experience te verbeteren in de hoop dat de game tijdens de aankomende kerstmaanden alsnog voor een grote omzet kan zorgen, dit zullen ze wel nodig hebben gezien het ook zojuist is aangekondigd dat Assassin’s Creed Shadows is uitgesteld.

“Additionally, despite solid ratings (Metacritic 76) and user scores across the First Party and Epic stores (3.9/5) that reflect an immersive and authentic Star Wars universe, Star Wars Outlaws initial sales proved softer than expected. In response to player feedback, Ubisoft’s development teams are currently fully mobilized to swiftly implement a series of updates to polish and improve the player experience in order to engage a large audience during the holiday season to position Star Wars Outlaws as a strong long-term performer.”

– Ubisoft