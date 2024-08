Review | Star Wars: Outlaws

In een galaxy far, far away woedt er een Grote Oorlog tussen The Empire en The Rebellion. Dit zorgt ervoor dat de kansen voor het oprapen liggen voor de verschillende criminele organisaties binnen het Star Wars universum. Zo ook voor onze hoofdrol schurken Kay Vess en haar trouwe metgezel Nix. De afgelopen dagen heb ik mijn outlaw vestje aangedaan, en ik moet zeggen, deze zat als gegoten.

Het Star Wars universum is groot en rijp voor veel verschillende verhalen. Je hebt de oorlog tussen The Empire en The Rebellion, dan is het nog de mysterieuze force en diens dienaars aan zowel de lichte als duistere kant. Maar helemaal onderaan in de donkerste hoeken van het universum in het criminele circuit liggen genoeg verhalen die verteld kunnen worden. Met deze gedachte is Massive Entertainment aan de slag gegaan om samen met Lucasfilm Games een spin te geven op de bekende Ubisoft-formule, maar deze keer in een galaxy far, far away.

Han Solo would be proud

Aan het hart van Star Wars: Outlaws staat Kay Vess, een up-and-coming scoundrel die een naam probeert te maken voor zichzelf. Na een mislukte heist krijgt Kay een death-mark op haar naam en moet ze vluchten in haar nieuw bemachtigde schip The Trailblazer. Aan jou de taak om niet alleen te zorgen dat je van deze death-mark af komt, maar ook om te zorgen dat je een crew verzamelt die slim en kundig genoeg is om de grootste heist die het universum ooit heeft gezien, te voltooien.

Kay is een bijzonder vindingrijk persoon die met name aan het begin van de game nog echt haar weg moet vinden in het universum, net zoals Han Solo merk je dat ze het vooral moet hebben van haar charme, geluk en vindingrijkheid. Samen met haar beste maatje Nix (een merqaal die speciaal voor de game is ontworpen) is er vrijwel niets dat haar kan stoppen om haar doelen te bereiken. Wat me met name bij staat is hoe Kay lekker uniek is, maar ook memorabel. Ik was van tevoren bang dat ze vooral een gender-swapped Han Solo zou zijn, maar dit is totaal niet het geval.

Samen sta je sterk

Zoals ik net al aan gaf, sta je er niet alleen voor en zijn Nix en andere crewleden voor een groot gedeelte van de game aan je zij. Dit heeft dan ook weer invloed op de gameplay. Wat je wellicht niet direct zou verwachten is dat Star Wars: Outlaws een nogal stealth focused game is.

Of het nu gaat om het infiltreren van syndicate bases, de vele strongholds van The Empire of Jabba’s palace je zult onopgemerkt jezelf moeten verplaatsen. Kay is namelijk geen grootste Jedi of Sith met jarenlange training en combat skills. Wel is ze heel goed in zich ongezien te verplaatsen, en je maatje Nix is hierbij geen overbodige luxe.

Tijdens het sluiten en vechten in de game kun je namelijk Nix bepaalde acties laten doen. Denk hierbij aan het afleiden van NPC’s zodat je ongezien eromheen kan sluipen of het openen van deuren waar je persoonlijk niet aan komt. Nix houdt ook erg van glinsterende dingetjes en is net zo’n kleptomaan als dat Kay zelf ook is, daarom kun je Nix ook spullen voor je laten stelen. Nix staat ook echt wel zijn mannetje en kan ook gebruikt worden om NPC’s aan te vallen.

De band van Nix en Kay is iets wat mij het meeste is bijgebleven aan de game, op elk moment is de kleine Merqaal aan je zei en kun je samen je band versterken door te eten bij de verschillende eetgelegenheden in the galaxy en is hij op zijn eigen schattige manier je best friend.

Een open galaxy

Een van de unique selling points van Star Wars: Outlaws is toch wel het feit dat het de eerste open-world Star Wars game is, de manier hoe dat Massive Entertainment dit heeft aangepakt is niet per se uniek, maar wel heel goed gedaan. Na een vrij lange intro krijg je toegang tot je eigen schip: The Trailblazer. Wanneer de hyperdrive eindelijk gefixt is, kun je gaan en staan waar je wilt. Zo bevat Star Wars: Outlaws 4 locaties die je vrij kan bezoeken. De Savannah maan Toshara is de eerste plek die je zult bezoeken na je vlucht van je home planeet Cantonica en zijn stad Canto Bight. Al snel krijg je de keuze om te reizen naar Akiva de jungleplaneet, Kajimi de sneeuwplaneet en Tattooine de planeet die geen introductie nodig heeft.

Op deze planeten en de omringende, space gebieden ben je vrij om te staan en gaan waar je wilt. Massive Entertainment heeft hun best gedaan om te zorgen dat deze ervaring geheel organisch verloopt. Zo zul je nooit een harde stop krijgen en zijn zelfs de ladingsschermen (die tussen planeet en space en space stations zitten) verbloemd met visuele elementen die je het gevoel geven alsof je je beweegt in een vrije open galaxy.

Dit organische karakter is doorgetrokken naar de missies en verschillende kansen die zich voortdoen in de wereld. Het komt met regelmaat voor dat je in Star Wars: Outlaws een gebouw of gebied bezoekt waar mensen praten over de verschillende secrets die er in de wereld te vinden zijn. Op deze manier probeert de game ervoor te zorgen dat je nooit 100% een checklist aan het afwerken bent, maar je kan verliezen in de verschillende werelden die Star Wars: Outlaws rijk is. Ga op zoek naar verborgen schatten, voltooi missies voor syndicates of help de lokale bevolking. Loop door de met sneeuw bedekte stad van Kajimi, race met je speeder door de jungles van Akiva of ga op zoek naar Luke Skywalker zijn thuisbasis in Tattooine.

Mijn persoonlijke hoogtepunt hierbij was Tattooine, en ik vind het ergens jammer dat Star Wars: Outlaws niet meer iconische bekende planeten heeft gekozen. Al jaren bezoeken we Tattooine in verschillende media, maar nog nooit heeft de planeet zo groots, en echt gevoeld als het moment dat ik met Kay en Nix door de straten van een open-wereld Mos Eisley liep, en deze magie is wat voor mij in Star Wars: Outlaws centraal stond.

Wretched hive of scum and villainy

De bekende woorden van Ben Kenobi uit Star Wars: A New Hope konden niet meer dan waar zijn in Star Wars: Outlaws. “You will never find a more wretched hive of scum and villainy. We must be cautious.”. Tijdens de game kom je in aanraking met 4 verschillende syndicates. Namelijk Zerek Besh en hun leider Sliiro, de Hutt Cartel en hun leider Jabba The Hutt, de Crimson Dawn onder leiding van Qi”ra en de Pyke syndicate. Het is aan jou om de eeuwige balans te zoeken tussen deze syndicates. Wie hou je bevriend, wie steek je een mes in de rug? Elke keuze en missie in de game heeft een dubbele agenda en je zult altijd goed moeten nadenken aan wie zijn goede kant je wil staan.

Tijdens het emotionele, persoonlijke en vooral heerlijk authentiek Star Wars verhaal vind je jou weg als Kay Vess tussen al deze syndicates. Maar dat niet alleen er zijn meerdere spelers in het spel en ook The Empire en The Rebellion hebben ieder hun rol te spelen. Het verhaal neemt je naar alle hoeken van de galaxy. Het ene moment bezoek je een neergestorte en vergeten High Republic cruizer en later in de game bevind je je ineens in een verlaten Clone Wars droid factory. En dit alles in een 21:9 cinematisch aspect ratio.

Zoals ik eerder al benoemde, voelt dit verhaal heerlijk authentiek waar aan de franchise en dat wil ik de game ook echt prijzen, met name gezien het tegenwoordig vrij zeldzaam blijkt om een echt goed Star Wars verhaal neer te zetten. Maar is het dan allemaal perfect? De game heeft een goed verhaal, de characters zijn top neergezet, en de planeten zijn mooi en met momenten zelfs magisch nostalgisch. Nou, nee.

Een technische tegenslag

Waar de game wat mij betreft grote steken laat vallen is in de afwerking. De game had, naar mijn mening, nog een half jaar tot een jaar langer in de development keuken mogen blijven hangen. Tijdens het spelen op de PC heb ik meermaals een crash gehad, missing textures, cutscenes die niet lekker liepen en kon ik de game (op max settings met een 4090, 128GB Ram en een Ryzen 7950x) nooit boven 45fps uit krijgen. Verder zijn alle facial animations en character models die niet bij de main characters horen niet bepaald prachtig te noemen, en dat vond ik zonde gezien de open-werelden daarentegen dat wel zijn. De review build die we konden spelen was gepaard met veel problemen die hopelijk voor jou, wanneer je het speelt na de launch opgelost zijn.

Verdict

Star Wars: Outlaws is mostly een authenieke en mooie ervaring. De game is op zijn best wanneer je je helemaal verliest in deze Star Wars galaxy die werkelijk prachtig is vormgegeven en opgezet door Massive Entertainment. Van de atmosfeer tot de muziek en het authentieke verhaal voel je de liefde en voelde ik me helemaal thuis in wellicht mijn favoriete fictieve universum. Dat is, tot de technische problemen om de hoek komen kijken. Een probleem waar veel games tegenwoordig tegenaan lopen jammer genoeg.

Dan is de vraag, waren de technische problemen groot genoeg om de magie voor mij te doorbreken? Nee, dat niet. Ik loop weg van de game met een gevoel dat ik een geweldige ervaring heb gehad die mij weer even kind liet voelen. En dat is een ervaring die mij nog jaren zal bij blijven. Ik hoop dat Massive Entertainment nog lang mag doorgaan met deze nieuwe toevoeging aan het Star Wars universum, maar hopelijk volgende keer wel met wat minder schoonheidsfoutjes.

Star Wars: Outlaws verschijnt op 30 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series X en Xbox Series S, Microsoft Windows.

