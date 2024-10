Cronos: A New Dawn aangekondigd voor 2025

Bloober Team, de makers van onder andere de Silent Hill 2 Remake, Layers of Fear en The Medium kondigt Cronos: A New Dawn aan. Een gloednieuwe horror IP verschijnt in 2025 en ziet er nu al ontzettend gruwelijk uit. De game komt in 2025 naar PC, Xbox en PlayStation.

Tijdens de Xbox Partner preview van 17 oktober 2024 laten Microsoft en verschillende partners een aantal toekomstige games en uitbreidingen zien. Eén van de nieuwe aankondigingen is Cronos: A New Dawn. De eerste beelden zijn getoond en de eerste informatie over de game is beschikbaar.

“Survive The Nightmare Of The Future To Save What Remains Of The Past.”

Zo luidt de intro van de website. In Cronos: A New Dawn spelen we als een Traveler, iemand die kan reizen door de tijd. We moeten tijdens ons avontuur keuzes maken die de toekomst en het verleden kan beïnvloeden. Het overleven van dit avontuur is geen garantie. Afhankelijk van de keuzes die je maakt kan iedere keuze de laatste zijn. Het lijkt er op dat we in deze game zowel in de toekomst als in het verleden spelen terwijl we beide doorkruisen door gaten in de tijd.

Cronos: A New Dawn ziet er ontzettend gelikt uit in zowel de aankondigingstrailer als de eerste gameplay stukjes en gameplay screenshots. Nadat de studio ons heeft laten zien wat het kan met Silent Hill 2 zijn we dan ook ontzettend nieuwgierig om te zien waar deze game ons heen brengt in 2025. Wij gaan ‘m in ieder geval goed in de gaten houden en laten jou graag meer weten als nieuwe informatie opduikt. Bloober Team is zeer bekend met de horror genre en het lijkt er op dat ze iedere release steeds beter weten hoe ze een goed en pakkend horror avontuur neer kunnen zetten. Deze nieuwe horror IP lijkt Bloober Team volledig te ontketenen zodat ze eindelijk kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben.

De informatie hierboven is samengevat uit de eerste info die werd gedeeld via de officiële website en de Steam pagina.