Gundam Rogue Orbit onthult nieuwe producten en meer

Nieuws 2 Malvin Schuivens 24 juli 2026
Bandai Namco onthult meer details omtrent de nieuwe Gundam Rogue Orbit game. Deze razendsnelle action game zal in 2027 verschijnen voor PS5, XBOX Series en op Steam. De game werd eerder aangekondigd, maar krijgt nu een blik op het universum én de collector’s edition.
Het verhaal draait om een mysterieus object uit een ander sterrenstelsel dat de mensheid drie baanbrekende technologieën schenkt: gravity control, FTL-communicatie en cognitieve materialisatie. De vooruitgang is echter van korte duur, want het object verandert in een allesvernietigende dreiging die bekendstaat als de Apocalypse. Nadat de aarde verloren gaat, begint een nieuw tijdperk: After Apocalypse (A.A.).
In Gundam Rogue Orbit kruipen spelers in de cockpit van een Gundam en beleven ze een origineel verhaal dat zich afspeelt ná de gebeurtenissen uit de anime. De game belooft snelle, spectaculaire gevechten met een sterke focus op mobiliteit.
Naast de game komen er ook verschillende verzamelitems. Zo verschijnt de HG 1/144 GUNDAM HELIX Gunpla als Bandai Namco Store Exclusive, terwijl de Collector’s Edition een exclusieve HG 1/144 ARK-10 GUNDAM HELIX (EARTH BLUE ver.) bevat.
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Bandai namco Collector's edition Gundam rogue orbit
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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