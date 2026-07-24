XBOX brengt originele XBOX games naar PC

XBOX heeft backwards compatibility voor originele XBOX-games uitgerold voor PC. Dit betekent dat originele XBOX-games ook voor het eerst speelbaar worden via PC en PC handhelds zoals de XBOX ROG Ally.

Microsoft is begonnen met het uitrollen van XBOX-games op PC. Hierdoor zijn deze originele XBOX klassiekers voor de eerste keer speelbaar op PC. Alle titels die nu worden toegevoegd zijn speelbaar via Game Pass, maar als je al een eerdere licentie had op XBOX via backwards compatibility heb je nu ook een licentie om deze te spelen op je PC.

Indien je een fysieke kopie hebt van de game, kun je deze in de toekomst mogelijk omzetten naar een digitale licentie. Microsoft is deze technologie nu aan het testen.

Deze originele XBOX-games zijn speelbaar op PC

Het zijn vooralsnog maar vier games, maar deze lijst wordt ongetwijfeld uitgebreid de aankomende maanden. De vraag is nu alleen: Welke XBOX-klassieker hoop jij te kunnen spelen op PC?