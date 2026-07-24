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Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition krijgt nieuwe mode en meer

Nieuws 1 Jordy Gerritse 24 juli 2026

Xenoblade Chronicles 2 NS2E

De Nintendo Switch 2 Edition van Xenoblade Chronicles 2 verschijnt op 30 juli in digitaal formaat en op 1 oktober in fysiek formaat. Vandaag deelt Nintendo de details omtrent de verbeterde versie.

Xenoblade chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition ziet er beter uit door de 4K 60 FPS optie in TV Mode, en 1080P 60 FPS optie in handheld mode. Spelers die de game al hebben op de Nintendo Switch mogen upgraden voor € 9,99. De volledige game kost € 69,99.

Er komen nieuwe outfits beschikbaar voor zowel Pyra als Mythra. Deze kun je op elk gewenst moment wisselen en de outfits zie je terug ingame, maar ook tijdens cutscenes.

De grootste nieuwe toevoeging in de Nintendo Switch 2 Edition is de Merc Assault mode. In deze mode selecteer je een aantal Blade-personages die je op een missie stuurt. Je kunt deze Blade-personages vervolgens zelf besturen in deze missie. Er wordt ook een heel nieuw Blade-personage toegevoegd aan de game. Dit is Momo, die weer een heel nieuw dynamisch vechtsysteem introduceert.

Meer Xenoblade nieuws? Volgend jaar verschijnt er een heel nieuw deel op de Nintendo Switch 2!

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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