Xenoblade Chronicles 2 Nintendo Switch 2 Edition krijgt nieuwe mode en meer

Er komen nieuwe outfits beschikbaar voor zowel Pyra als Mythra. Deze kun je op elk gewenst moment wisselen en de outfits zie je terug ingame, maar ook tijdens cutscenes.
De grootste nieuwe toevoeging in de Nintendo Switch 2 Edition is de Merc Assault mode. In deze mode selecteer je een aantal Blade-personages die je op een missie stuurt. Je kunt deze Blade-personages vervolgens zelf besturen in deze missie. Er wordt ook een heel nieuw Blade-personage toegevoegd aan de game. Dit is Momo, die weer een heel nieuw dynamisch vechtsysteem introduceert.
Meer Xenoblade nieuws? Volgend jaar verschijnt er een heel nieuw deel op de Nintendo Switch 2!
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