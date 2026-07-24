Dragon Quest Monsters toont monster designs

Dragon Quest Monsters: The Withered World is een spin-off die dipt in de schoenen van Pokémon, maar het zodanig verweeft in de franchise, dat het z’n eigen ding wordt. Die game krijgt een nieuwe trailer én nieuwe monster designs.

Dragon Quest Monsters: The Withered World werd een tijdje terug aangekondigd met een 3 december 2026 releasedatum. Maar, wat voor een monster verzamel game belangrijker is dan wat dan ook, is de designs van deze beestjes. En hier kunnen we er een aantal inmiddels van zien! Check deze designs hier beneden!