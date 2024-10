LEGO Horizon Adventures is goud gegaan

LEGO Horizon Adventures is af! Dat meldt Guerrilla Games via hun officiële social media kanalen. “Gone Gold” is de term voor een videogame die productie klaar is. Het duurt nu nog enkele weken voordat de game daadwerkelijk in de (virtuele) schappen ligt.

LEGO en de Horizon franchise komen samen in een gloednieuw LEGO avontuur op onder andere PlayStation 5, Nintendo Switch en PC. Het is niet de eerste kennismaking van de twee merken, want een hele tijd geleden verscheen er al een LEGO Tallneck, na vele fan creaties Horizon wezens in LEGO bouwwerken. De eerste echte videogame ligt vanaf 14 november in de schappen, maar deze is nu al klaar, een kleine maand vóór de release.

We are thrilled to announce that LEGO Horizon Adventures has gone GOLD! You’ll be able to join Aloy and her companions on a colorful new adventure very soon!#LEGOHorizonAdventures @LEGO_Group pic.twitter.com/BvLEFn5Y2L — Guerrilla (@Guerrilla) October 21, 2024

LEGO Horizon in het goud?

Gone Gold zet Guerrilla op Social Media. dit stamt nog af uit de tijd dat de eerste videogames na het ontwikkelen werden gebrand op een Gold Master Quality Disc. Sindsdien bestaat de term “Gone Gold”, wat betekent dat de hele versie van de game in volledig speelbare vorm is gebrand op een disc en die gekopieerd kan worden voor massale productie. Tegenwoordig verschijnt niet iedere game meer in fysieke vorm op een disc, dus de term Gone Gold hoef je nu niet meer heel letterlijk te nemen, al komt het nog geregeld voor dat ontwikkelaars een groepsselfie nemen met een gebrande versie van hun game op een disc om de vieren dat de game af is.

LEGO Horizon Adventures verschijnt op 14 november 2024, maar deze week is de samenwerking al te checken op LEGO World in de Jaarbeurs Utrecht. Het team van intheGame.nl is daar op de vrijdag aanwezig en laten jou na afloop graag weten wat we hebben gezien!

Meer over LEGO? Check hier onze LEGO Skywalker Saga review.