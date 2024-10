Ubisoft sluit studio en Assassin’s Creed: Shadows prijsverlaging

Dat je game goed ontvangen wordt, betekend niet zo heel veel in 2024. Ubisoft bewijst dit feit door de studio achter de nieuwe Prince of Persia game te sluiten. Daarnaast gebeurd er vanalles op het vlak van Assassin’s Creed: Shadows. What’s going on?!

Het gaat niet goed met Ubisoft, dat is middels wel bekend. Deze geruchten gaan al enige tijd rond en er zijn steeds meer redenen om de staat van deze uitgever serieus te nemen. Eerder ging bijvoorbeeld rond dat Tencent bezig is met een overname. Daarnaast is er nog het uitstellen van Assassin’s Creed: Shadows, vrij kort nadat Star Wars: Outlaws niet zo goed verkocht. Zo kunnen we nog wel even doorgaan met alle delays en zelfs het volledig van de baan gooien van bepaalde titels. Ubisoft doet het gewoonweg niet zo goed op dit moment. Wat enorm zonde is, want de studio is, of je het nu leuk vind of niet, altijd een groot onderdeel van de industrie geweest.

Maar goed, wij hadden enorm veel plezier met de nieuwe Prince of Persia titel. Alhoewel de insteek heel anders was dan voorheen, sloeg de game goed aan. Helaas waren de verkoopcijfers, ook hier, ondermaats. Het opzeggen van de studio houdt niet direct in dat er massaontslagen vallen, zo gaf Ubisoft direct aan dat de meeste developers nu bezig zijn aan andere projecten bij andere ontwikkelaars onder de Ubisoft paraplu. Het is echter vrij zonde dat we geen vervolg op The Lost Crown kunnen meemaken en het zal zeker mensen hun baan hebben gekost. But, there is more…

De Shadows situatie

Na alle tegenslagen die hierboven benoemd werden, ging Ubisoft nog verder met het maken van opmerkelijke keuzes. Zo werd Assassin’s Creed: Shadows eerder al uitgesteld en werden pers previews ook afgeslagen. Gisteravond werd echter bekendgemaakt dat Ubisoft de prijs van de Collector’s Edition gaat verlagen met ongeveer 5 tientjes. Oorspronkelijk was de adviesprijs voor deze editie 280 Euro, dit is nu verlaagd naar 230! Daarnaast wordt ook enige vorm van vroege toegang tot de game geannuleerd. De game zal alsnog verschijnen op 11 februari 2025. Hopelijk zal het uitstellen van de game zorgen voor een naadloze game ervaring. Er gaan namelijk geruchten rond dat Ubisoft deze besluiten maakt vanwege de aankondiging van Ghost of Yotei, maar hier is verder geen aanleiding voor. Sterker nog, als Yotei uitkomt in 2025, waarom zou de keuze om Shadows ook naar 2025 te verplaatsen dan gemaakt worden?

Wat vind jij van de situatie waarin Ubisoft zich bevindt? En; hoe denk jij over de keuzes die de uitgever maakt? Laat het ons zeker even weten!