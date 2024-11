Death Stranding plotseling verschenen op Xbox Series X|S

De Death Stranding Director’s Cut is plotseling verschenen op Xbox Series consoles. Zo laat Kojima Productions weten via Social Media en Pers brieven. De franchise viert haar 5 jarige bestaan met het verwelkomen van een nieuwe groep spelers binnen de PostNL simulator (grapje natuurlijk).

Xbox spelers die nu ontzettend verheugd zijn om aan de slag te gaan met Kojima’s meest recente creatie hebben driedubbel geluk. Om dit moment te vieren is de game tijdelijk maar liefst 50% afgeprijsd via de Xbox Store. De Xbox versie van de game ondersteund ook Play Anywhere, waardoor je de game ook op Windows kunt spelen. Andersom werkt dit natuurlijk ook als je de game op de Windows Store koopt.

Hideo Kojima zei, “It is my pleasure to finally announce that DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT will be delivered to Xbox players. I would like to thank all the fans who have stayed connected with us as well as everyone in the Xbox community who have been patiently waiting. KOJIMA PRODUCTIONS (DEATH STRANDING) will continue to connect more and more players around the world, so please stay tuned.”