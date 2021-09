Review: Death Stranding Director’s Cut

Net als Ghost of Tsushima, is ook Death Stranding terug als Playstation 5 titel in een Director’s Cut. Playstation 4 spelers mogen hun save-file overzetten om verder te spelen, maar de Director’s Cut past de game van vóór tot achter aan voor een rit met minder hobbels.

Waar Ghost of Tsushima een heel nieuw eiland krijgt op de Playstation 4 versie, zijn de aanpassingen in de Death Stranding Director’s Cut iets subtieler. Maar niet minder impactvol. De Playstation 5 versie van de game voegt weliswaar een aantal nieuwe missies toe in nieuwe gebieden, maar de ‘meat’ van de game blijft grotendeels hetzelfde. Voor een goede paar uur ben je nog steeds Sam Porter Bridges, de UPS-Man.

De subtiele aanpassingen en toevoegingen zorgen voor een beter balans in Death Stranding. De lange routes en vele pakketjes worden draaglijker en de bijkomende actie breekt de orde van de dag, maar niet zo zeer je schoenen. De originele game dateert alweer uit eind 2019. Heb je deze gemist? Dan gaan we nog even heel erg snel over de basisprincipes van het spel. Voor een uitgebreide kijk op het basisspel, verwijs ik je graag door naar onze review uit 2019.

Wat is Death Stranding?

Death Stranding is een Kojima-game door en door. Als je bekend bent met de werken van Kojima weet je wel waar ik ongeveer op doel, ben je niet bekend met de werken van Kojima? Denk dan aan alle gekheid op een stokje. Maffe situaties die je in je wildste dromen niet voor kunt stellen. Denk aan een lange game met veel onderbrekingen van lange, maar zeer mooi verhalende tussenfilmpjes. Voor Death Stranding geldt dat niet anders.

Je speelt als Sam Porter Bridges en als je tijdens het lezen de indruk krijgt dat er veel grappige woordspelingen voorkomen, de game zit er tot de nok toe vol mee. Sam is een bezorger en brengt pakketjes van punt A naar punt B en naar punt C. Sam werkt voor Bridges, een organisatie die Amerika opnieuw wilt herenigen, want alles is helemaal kapot. De wildernis is niet veilig en samen sta je sterker. Je moet dus op pad naar andere vestigingen die variëren van overgebleven steden tot kleine schuilbunkers om alle knooppunten met elkaar te verbinden.

Op je pad kom je verschillende gevaren tegen zoals de MULEs en de BT’s. BT’s zijn gedaantes uit het hiernamaals. Je kunt ze niet met het blote oog zien, maar een scanner op je schouder waarschuwt je over de aanwezigheid van de BT’s en hoe dichtbij ze zijn. MULEs zijn eigenlijk gewoon een stelletje klootzakken die je lading willen stelen.

Tijdens jouw rit om Amerika weer helemaal te herenigen gebeuren er heel veel dingen. Het verhaal gaat alle kanten op en de eerste paar uur snap je er helemaal geen zak van. Dat hoort zo, niets van aantrekken, gewoon verder spelen. Hoe verder je komt, hoe interessanter het wordt. Er komt dan ook veel meer actie, gelukkig maar, want al die wapens en tools sleur ik niet mee voor de poes.

Is daar iemand?

Het mooie aan Death Stranding is dat je eigenlijk niet echt alleen hoeft te spelen. Je speelt in een gedeelde open wereld, maar je ziet toch geen andere spelers. Huh? Om jouw rit aangenaam te maken in Death Stranding kun je op alle routes een aantal dingen bouwen. Een klimtouw, een ladder, een brug, een generator en ga zo maar door. Als het gebied waarin jij loopt verbonden is met het Chiral Network, dan zie je ook gebouwde dingen van andere spelers. Je kunt dus een generator en ladder van andere spelers gebruiken om jouw reis aangenamer te maken. Super handig en gratis! Je hoeft dus geen rotswand te beklimmen terwijl je 70 kilo aan gevonden voorwerpen en proefmonsters op je rug hebt hangen. Over veel lading gesproken.

Vandaag besteld, vandaag in huis!

In de Director’s Cut van Death Stranding wordt het vervoeren van pakketjes al snel wat makkelijker dan je gewend bent uit het basisspel (als je deze hebt gespeeld). Al vroeg krijg je toegang tot een aantal handigheidjes zoals een support-skelet en een Maser Gun. Super Handig want met zo’n support-skelet zijn je pakjes minder zwaar en kun je bovendien sneller lopen als je de boost-mode aanzet. Je verliest wel je cargo ruimte aan beide benen, maar dat maakt niet zoveel uit want door je verstevigde postuur wankel je minder snel en kun je meer dozen en kisten op je rug dragen.

Met die Maser Gun hou je de vervelende MULEs op een gepaste afstand. Het is eigenlijk een soort van super taser pistool waarmee je de MULEs horizontaal legt. Je kunt ze niet vermoorden, want doodgaan in Death Stranding heeft hele nare gevolgen. Je bent bovendien geen Snake, maar een Porter.

Verder zijn er nog een aantal nieuwe toevoegingen die jouw baan als postbezorger wat aangenamer maken. Ik ga ze niet allemaal verklappen, maar een hele toffe om toch even te benoemen is een kanon. Deze moet je ergens bouwen en je kunt er vervolgens je zware dozen mee afvuren. Dit is heel handig als je bijvoorbeeld door een BT gebied moet. Is toch net iets makkelijker zonder een toren aan zware dozen op je rug. Raap de pakketjes vervolgens op waar je ze naar toe hebt geschoten en bezorg ze zonder enige moeite.

Meer actie

De Death Stranding Dirctor’s Cut geeft je toegang tot meer missies met nieuwe beloningen. Deze nieuwe missies brengen je naar nieuwe plekken zoals de Ruined Factory. Het nieuwe gebied wordt breder toegankelijker zodra je verder komt en geeft je misschien wat flashbacks naar eerdere Kojima titels op gebied van gameplay en algemene sfeer.

Om vrij aan de slag te gaan met je arsenaal van wapens en gadgets is er een nieuw oefengebied toegevoegd aan de game. Deze kan je bereiken vanuit ieder station waar je ook een eigen kamer hebt. In dit oefen gebied kan je aan de slag met je huidige gadgets en wapens door middel van target practise of verschillende simulatiemissies. Een handige toevoeging om eerst de precieze werking van een bepaald wapen uit te testen voordat je je resources gaat verspillen in de echte wereld.

Je kunt ook racen in Death Stranding dit keer. Iets later in het spel krijg je een missie om de racebaan af te maken. Vervolgens kun je hier wat tijd spenderen om tussen het bezorgen, BT jagen en meer even af te schakelen met wat handrembochtjes. Is dit dan echt de reden waarom Gran Turismo 7 werd uitgesteld naar 2022?

Verdict

Death Stranding Director’s Cut is een aangename en iets uitgebreidere versie van de Playstation 4 titel uit 2019. Indien je de PS4 versie al hebt kost een upgrade je slechts €10. Een redelijke prijs voor de kleine toevoegingen en verbeteringen. Uiteraard profiteer je ook van enkele Playstation 5 voordelen. Zo voel je bijvoorbeeld tijdens het spelen het gewicht van je lading in de haptische feedback en adaptieve triggers in je DualSense. Het is heel subtiel, maar voegt toch net een beetje meer beleving toe.

De kleine toevoegingen zorgen voor een algemeen verfijnde manier van spelen, vooral tijdens het bezorgen van cargo. Je moet wel nog steeds rekening houden met batterijpercentages, durability enzo, maar het is een stuk fijner dan voorheen. Vooral met de wat latere toevoegingen in het spel. De bijgekomen missies voeren de actie wat op, vooral in het begin van het spel waardoor de eerst erg langdradige intro wat meer leven krijgt. Het is zo een iets realistischere schets van wat de rest van de game je kan bieden.