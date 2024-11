Monster Energy organiseert Black Ops 6 toernooi in de Benelux

De Benelux Series, dat is hoe het toernooi heet dat door Monster Energy wordt georganiseerd voor Call of Duty: Black Ops 6. Het toernooi is voor iedereen toegankelijk die zich goed genoeg voelt om op competitief niveau aan de slag te gaan met Search and Destroy om mee te dingen in een prijzenpot van €3000.

Het toernooi begint binnenkort al, want de kwalificatiedatum is 10 november. Deze wedstrijden worden online gehouden. Tijdens de finale op 30 november spelen de 8 beste teams uit de kwalificatie in de finale in het H20 Esportcenter in Purmerend. Wil jij je opgeven voor het toernooi? Dan kan je je via deze link registreren. De link brengt je naar het Discord-kanaal, waar je verdere instructies kunt bekijken over het aanmeldingsproces.

Het grote evenement zal ook door de Nederlandse content ontwikkelaar Puxque gestreamd worden op haar eigen Twitch kanaal.

Alvast oefenen?

Ga je alvast oefenen voor het toernooi? Je kunt in de Multiplayer Mode van Black Ops 6 al aan de slag met Monster Energy codes die je kunt vinden aan de onderkant van zwarte lipjes op je Monster Energy blikje. De codes geven je toegang tot nieuwe Blueprints, skins en Double XP zodat je vóór de wedstrijd alvast kunt oefenen met alle wapens en attachments zodat je precies weet wat het beste werkt voor de 2 tegen 2 Search and Destroy wedstrijden tijdens het toernooi.

Nog geen Black Ops in huis? Dan haalt onze review van de Multiplayer Mode je misschien over. Het is één van de beste Call of Duty titels in een lange tijd met gloednieuwe Omnimovement, de terugkeer van Round Based Zombies en een vervolg op het ijzersterke verhaal uit Black Ops Cold War.