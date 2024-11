Vijf nieuwe PlayStation VR2 games onderweg

Sony kwam er achter dat ze nog een bepaalde headset in de kast hadden liggen en vroegen zich af wat het ook alweer was. Het bleek de Virtual Reality headset te zijn voor de PlayStation 5. De opvolger van de PlayStation VR! Herinneren we ‘m nog? Sony wel! Er komen nieuwe games voor aan. Deze werden onlangs kort uitgelicht via het PS Blog.

De eerste PlayStation VR2 game, Mare, is nu al verkrijgbaar via de PlayStation Store voor €29,99. Het is een puzzelgame die je in twee verschillende modi kunt spelen. In de Classic Mode speel je door de game heen en maakt de game gebruik van de Eye Tracking feature om op deze manier puzzels op te lossen. Je kunt de game ook in Enhanced Mode spelen, waarbij je gebruik maakt van de Sense Controllers om de puzzels op te lossen.

Trombone Champ: Unflattened is de volgende titel die er spoedig aankomt. Deze is vanaf 26 november 2024 verkrijgbaar en is wel al toe te voegen aan je wensenlijst op de PlayStation 5, maar er is nog geen prijs bekend. In deze game staat het spelen van de trombone centraal, waarin je meer dan 20 trombones kunt vrijspelen en de game gebruik maakt van de adaptieve triggers om een meer realistisch gevoel van het spelen van de trombone na te bootsen.

Masters of Light verschijnt op 18 december en staat in het teken van magische spreuken gebruiken in wat lijkt op een VR versie van Space Invaders. Deze titel is ook al toe te voegen aan je wensenlijst. Er is nog geen prijs bekend.

Alien: Rogue Incursion is nu al vooruit te bestellen via de PlayStation Store en kost €39,99. Deze game speelt zich af binnen de Alien-franchise en dat geeft je waarschijnlijk al een goed idee over wat je mag verwachten van dit VR avontuur. Zo niet, dan zeggen de volgende beelden wel genoeg.

Als klap op de vuurpijl een kort bericht over de VR mode van de Hitman trilogie: Deze is helaas vertraagd! Het team van IO Interactive heeft iets meer tijd nodig om dit gerecht goed voor de VR spelers klaar te stomen. De nieuwe releasedatum van Hitman World of Assassination VR is 27 maart 2025.

Wil je nu al aan de slag met een toffe PSVR2 game? Check dan onze review voor Metro Awakening.