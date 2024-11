Final Fantasy XIV Mobile aangekondigd

Final Fantasy XIV komt naar mobiele apparaten. De MMO van Square Enix komt in de toekomst naar smartphone en tablets. De mobiele port ligt in handen van Lightspeed Studios, een nog relatief nieuw ontwikkelteam van Tencent. De ontwikkeling wordt overzien door Square Enix en Naoki Yoshida.

De aankondiging komt van Naoki Yoshida zelf. Dé Producer en Director van Final Fantasy XIV. De mobiele port, ontwikkeld door Lightspeed Studios verschijnt in de toekomst. Spelers kunnen zich nu alvast voor-registreren om up-to-date te blijven. Check hier beneden alvast de aankondigingstrailer.

Ik had je graag iets meer verteld over Lightspeed Studios, maar dat is vrij lastig. De ontwikkelaar is vrij nieuw en heeft op moment van schrijven één andere game in ontwikkeling: Last Sentinel. Verder weten we vrij weinig van de studio af, behalve dat het een Tencent ontwikkelaar is. Buiten Lightspeed Studios wordt het project overzien door de originele Director van Final Fantasy XIV en ondersteund de originele ontwikkelaar waar nodig en gepast.

Het lijkt er op alsof al je favoriete console en PC games naar mobiele apparaten komen. Onlangs zagen we een aankondiging van Monster Hunter Outlanders, de eerste echte open wereld RPG van Monster Hunter op mobiele apparaten. Daarnaast verschijnen er ports van Resident Evil op Android en iOs, zagen we Age of Empires Mobile verschijnen en kunnen we ondertussen ook al lang aan de slag met Fortnite, Call of Duty, Genshin Impact en Zenless Zone Zero op mobiele apparaten. Ook Destiny krijgt een eigen mobiele game die in ontwikkeling is bij NetEase. Kortom, het is geen slechte tijd om te investeren in een stevige gaming tablet!