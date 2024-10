Destiny Rising aangekondigd voor mobile

Destiny Rising is het nieuwe Destiny avontuur, aangekondigd voor mobile gaming. De mobiele sci-fi shooter is in ontwikkeling bij NetEase Games en wordt ook uitgegeven door NetEase Games. Fans kunnen zich nu al opgeven voor de eerste testfase die gepland staat voor november.

Het is geen Destiny 3, maar een heel nieuw Destiny avontuur voor smartphones en tablets. De mobiele shooter lijkt naar zowel Android als iOS te komen. Spelers kunnen zich nu opgeven voor de gesloten technische test die begin november van start gaat. Via de officiële website kun je je inschrijven.

Destiny Rising

Bungie lijkt amper betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze nieuwe game en wordt dan ook aanschouwd als een een game die zich afspeelt in een alternatieve tijdlijn vóór de Last City. Bekende personages zoals Ikora keren terug, maar we zien ook hele nieuwe personages voor de Destiny franchise en hele nieuwe wapens en Supers. Zo is er een Void Warlock met een zeis als Super in plaats van de iconische Nova Bomb. Ook zien we hele andere wapens als toevoeging op de al bestaande Destiny wapens. Zo is er een hele nieuwe wapen-tier: Mythic. De game speelt zich echter af vóór de tijd van de Guardians en de iconsiche 3 classes. Deze game speelt zich af in een tijd waarin Ghosts de mensen opnieuw tot leven wekte en ze Lightbeared maakte, nog voordat iemand precies weet wat het betekent om een Lightbearer te zijn.

De ontwikkelaars van NetEase Games hebben de game al in de schijnwerpers gezet met de trailer, maar ze geven ook een diepere blik in de eerste Developer Preview. Bekijk deze hier beneden:

Destiny Rising is vanaf de lancering gratis speelbaar op iOS en Android apparaten. Meer over Destiny? Onlangs is er een nieuwe Dungeon verschenen in Destiny 2.