Preview: Age of Empires Mobile

Age of Empires, wie is er niet groot mee geworden? Dé PC game die iedereen wel op de een of andere manier heeft gespeeld. Thuis, of bij vrienden. Een eigen map in elkaar knutselen, Knight Rushen via multiplayer, of zoveel mogelijk cheaten in één wedstrijd. Binnenkort kan je de franchise overal mee naar toe nemen want Age of Empires komt naar mobiele apparaten.

Age of Empires Mobile is de naam en deze is vanaf 17 oktober 2024 wereldwijd verkrijgbaar voor je smartphone, tablet of Chromebook. De mobiele game van Age of Empires wordt in samenwerking met Microsoft ontwikkeld door TiMi Studios, onder andere bekend van Pokémon Unite en Call of Duty Mobile. De pocket-versie van Age of Empires is heel anders dan je traditionele Age of Empires game. Alhoewel het bepaalde raakvlakken heeft, is het een heel nieuw soort spel voor de franchise met verschillende game modi waar spelers zich aan kunnen begeven. De grootste game mode is een reusachtige Risk-achtige mode die online gespeeld wordt en in totaal meerdere maanden kan duren voordat er zege gevierd kan worden. Deze mode speelt zich af in een reusachtige kaart waar je eigenlijk een klein beetje als een traditionele Age of Empires game je ding doet. Je onderhoud je basis, traint troepen, maakt deze sterker, traint bepaalde Helden units en vergaard grondstoffen.

In deze mode verover je nieuwe gebieden om deze toe te voegen aan jouw alliance. Bekende Siege wapens keren terug om gebouwen aan te vallen en ook deze game maakt gebruik van de traditionele “Age” mechanic. Je begint in een vroeg tijdperk met hele simpele gereedschap, maar zodra je verder komt in latere tijdperken heb je veel meer geavanceerde mogelijkheden. Van wat we dusver hebben gezien is dit een mode die je eigenlijk speelt en met de tijd bij moet houden. Zoals ik zei kan één spel meerdere maanden duren dus de voortgang is sloom. Je zal dan ook hier en daar wat acties uitvoeren en op een later moment kunnen terugkeren om verder te spelen.

Nieuwe manier van spelen

Een andere mode die helemaal nieuw is voor de franchise is een Bullet Hell mode. In deze mode selecteer je een Hero Unit, geeft deze je beste uitrusting en trekt een kaart binnen om de bullet hell in te stappen. Overleef tot het einde, sleep de beloningen binnen, upgrade je personage en ga zo maar door. We hebben deze mode maar heel kort kunnen zien, dus alle ins en outs moeten we je voor nu schuldig blijven.

Wat is een mobiele game zonder Auto Chess? Age of Empires Mobile zal een soort Auto Chess mode krijgen, maar deze hebben we nog niet gezien.

Verder weten we dat er een mode is waarin je simpelweg troepen kunt selecteren om te laten vechten tegen andere spelers. Je kunt dit ook offline doen tegen bots om strategieën te ontwikkelen die je vervolgens toe kunt passen in online gevechten.

Het is en blijft een mobile game

Een kleine kanttekening van Age of Empires Mobile is dat het een mobiele game is en dus al je mobile game praktijken volgt op onder andere gebied van inkomsten voor de ontwikkelaars. De game is gratis om te downloaden, maar heeft onder andere spelelementen die zijn ontwikkeld voor langdurige gameplay. Zo kost het upgraden van je units tijd. Hoeveel tijd dat is, weten we niet zeker, maar dit zal exponentieel oplopen, des te sterker je je units wilt en kunt maken. De tijd dat een upgrade kost, kun je versnellen, maar daar moet je voor betalen. Welke andere in-game aankopen er zijn, hebben we nog niet gezien, maar denk vooral aan verschillende soorten ruilmiddelen om grondstoffen te kopen, voorwerpen die upgrades versnellen, unieke Hero Units en bepaalde voorwerpen die in-game boosts en voorwerpen geven. We zullen moet wachten tot de volledige versie om hier een gedetailleerd beeld van te kunnen schetsen.

Verwacht dus geen Age of Empires game die je zonder belemmering uren achter elkaar kunt spelen zonder onderbroken te worden met wachttijden of noodzaak om bepaalde voorwerpen te verzamelen om sterk genoeg te zijn voor een bepaalde missie.

Tot zo ver

Wat we tot nu toe hebben gezien van Age of Empires Mobile is niet slecht. De game ziet er grafisch best indrukwekkend uit voor een mobile game en ook de hoeveelheid content lijkt groots. Op moment van schrijven zijn er 6 beschavingen bekend die vanaf dag één speelbaar zijn. Dit zijn de Chinezen, Romeinen, Byzantijnen, Fransen, Japanners en Koreanen. Er zijn nog twee niet onthulde beschavingen die binnenkort onthuld worden. Hoogstwaarschijnlijk gaan we binnenkort al aan de slag met een publiekelijke preview versie van de game en vertellen je dan graag meer over Age of Empires in je broekzak-Edition.

