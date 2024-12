Ananta wordt nieuwe naam voor Project Mugen

Ananta is de nieuwe officiële naam voor Project Mugen, de eerder getoonde open-wereld zandbak game die meermaals is vergeleken met Grand Theft Auto en zelfs Marvel’s Spider-Man. Geïnteresseerde spelers kunnen zich vanaf nu via de website al vooraf-registreren om op de hoogte te blijven rondom de ontwikkeling van de game.

Spider-Chan, Grand Theft Auto, Project Mugen heet nu officieel Ananta. De Open World Sandbox van Naked Rain en NetEase zou ergens komend jaar moeten verschijnen. Veel details zijn er nog niet bekend gemaakt, maar vandaag zien we veel meer gameplay beelden in de officiële aankondigingstrailer van Ananta.

Veel variatie in gameplay in een grote en kleurrijke wereld is wat direct opvalt aan deze titel. Voor de rest van onze gaming carrière kunnen we spreken over een tijd vóór en over een tijd na Genshin Impact, waar Ananta duidelijk inspiratie opdoet uit de Hoyoverse titels. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen van deze titel? Dan kun je je hier vooraf registreren. De ontwikkelaars nemen je nu al mee in korte updates en trekken je mee in de wereld van Ananta middels kleine Social Media berichten die rechtstreeks uit de game wereld lijken te komen. De in-game personages reageren hier dan ook op waardoor het een indruk geeft alsof er nu al geleefd wordt in de wereld die wij ergens in 2025 mogen gaan bezoeken.