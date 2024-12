Review: Black Ops 6 – Season 1

Het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 is ondertussen al een tijdje gaande. Wij zijn dit seizoen met gestrekte omni-movement benen ingesprongen om te kijken wat Activision en Treyarch doen om de spelers ten allen tijden gekluisterd te houden aan deze jaarlijkse shooter. Lukt ze dat een beetje?

Het voelde nog als gister dat ik Black Ops 6 uit de winkelrekken mee naar huis nam. Ieder jaar opnieuw voelt het een beetje als thuiskomen. Als het begin van een weekend na de middelbare school. Snel het huiswerk afraffelen, of gewoon helemaal niet doen, om vervolgens het hele weekend met blikjes energy drank en Doritos het weekend te spenderen in Call of Duty op de PlayStation 3. Ik moet dan ook zeggen dat Black Ops 6 me het dichtst bij dit gevoel brengt, mede dankzij de sterke toevoer van content en updates die mij en een aantal vrienden dagelijks laten terugkeren.

Season 1

Het eerste Seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 brengt ons enorm veel content in twee waves. Beide waves zijn inmiddels geland, waardoor we het hele pakket met alle maps en features al hebben kunnen proberen. We spelen op een handjevol nieuwe maps, waarvan eentje een remaster is van Black Ops 4. Deze map heet Hacienda en is één van de betere en leuke maps in de game op dit moment. De andere toegevoegde maps, behalve Hideout, zijn voor mij persoonlijk niet heel fijn.

Warzone is nu bijgewerkt met alle features van Black Ops 6, waaronder de omni-movement. Alhoewel we nog even moeten wachten op de terugkeer van Verdansk, zit er nu wel al een nieuwe Resurgence map in genaamd Area 99. Helemaal in het teken van de koude oorlog met zelfs een Fallout-tintje! Warzone ziet nog veel aanpassingen gedurende het seizoen, want over het algemeen is de consensus dat de omni-movement zich niet heel erg lekker vertaald naar Warzone op dit moment omdat de speelsnelheid van deze mode een stuk trager is dan de klassieke Multiplayer Mode.

Met de komst van Season 1 Reloaded is er een nieuwe Zombie Map verschenen met de nam Citadelle Des Morts. Deze map kreeg enorm veel hype omdat Black Ops 6 Zombies eindelijk weer enorm lekker voelt en deze nieuwe map enorm veel weg heeft van een oude favoriet: Der Eisendrache.

Naast de maps, Warzone en Zombies ziet de game tijdens Season 1 natuurlijk de Battle Pass die je over alle game modi kunt levelen, nieuwe wapens waaronder mijn favoriet van dit moment: de Krig-c en de Prop Hunt game mode. Moderne Call of Duty zou Call of Duty niet zijn zonder een enorme toevoer aan cosmetics. Daar zien we ook genoeg van in het eerste seizoen, met nu al de meest krankzinnige skins die je je kunt bedenken. Hate it or love it, maar daar moeten we het mee doen.

Citadelle Des Morts

Saving the best for last zeggen ze meestal, maar ik begin er lekker mee. Ik had niet verwacht dit ooit nog te kunnen zeggen, maar het meeste plezier in Black Ops 6 haal ik uit de Zombies. Dat zeg ik niet omdat de rest niet leuk is, maar juist omdat Zombies nu écht weer enorm goed is. Ik keek dan ook echt enorm uit naar Citadelle Des Morts en nadat ik en enkele vrienden in de eerste twee weken Liberty Falls en Terminus hebben uitgewoond om de Easter Egg te kunnen doen, hebben we Citadelle Des Morts ongeveer 24 uur nadat de map verscheen uitgespeeld met Easter Egg. Het was even zweten, maar uiteindelijk versloegen we de baas en verlieten we de gronden van het kasteel op ronde 41. Zombies heeft in een hele lange tijd niet zo goed gevoeld en de Easter Egg van deze map is echt enorm leuk om te doen met alle speciale zwaarden die je moet maken. Met een Team van 3 man deden we 2 uur en 42 minuten over de Easter Egg tijdens onze eerste poging. Als je met 4 personen bent, iedereen tegelijk een zwaard mee kan nemen, kan het wellicht een stukje sneller.

Of je nu gaat voor de Easter Egg of niet, Deze nieuwe Zombies map is enorm tof om te zien en om doorheen te spelen. Het is een enorme uitdaging met smalle gangetjes en kleine kamers, waardoor de spanning eigenlijk altijd wel hoog ligt. Qua moeilijkheid zou ik zeggen dat deze ietsjes makkelijker is dan Terminus, maar de Easter Egg gemiddeld wel een stuk langer duurt.

And that’s Citadelle Des Morts done! All three Zombies Maps completed Early. Look at that sexy banner showcase.@CallofDuty #blackops6 pic.twitter.com/VGrlHtIIvp — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) December 6, 2024

Multiplayer

Multiplayer voelt tijdens Season 1 als vanouds met een aantal nieuwe maps en nieuwe wapens. De Krig-c speelt enorm fijn en Treyarch zit bovenop de game om het balans in toom te houden met bijna dagelijkse balans updates en oplossingen voor problemen in de game. De terugkeer van Prop Hunt is geniaal en heeft al voor veel lachspier oefeningen gezorgd. De mode kent op dit moment wel nog een aantal exploits, maar we zien ook dat Treyarch deze langzaam aan het oplossen is, waardoor alleen goed verstoppen nog een optie is, in plaats van jezelf door de map te wurmen om onzichtbaar te zijn. Dit had van te voren wel iets waterdichter mogen zijn.

De nieuwe maps doen mij eerlijk gezegd niet heel erg veel. Over het algemeen ben ik geen grote fan van de maps in Black Ops 6, terwijl ik wel een enorm grote fan ben van hoe de game speelt. Hacienda, een map uit Black Ops 4 die nu terugkeert is voor mij een van de beste maps op dit moment, maar ook Hideout is vaak leuk om op te spelen. Face Off spelers kregen ook twee nieuwe maps gedurende het seizoen, waarvan Racket uit Season 1 Reloaded wel echt een leuk gangetje-gangetje map is voor pure chaos.

Warzone

Ik keek erg uit naar de komst van Warzone in Black Ops 6, maar op dit moment speelt het voor mij niet soepel genoeg. De movement voelt niet lekker aan en dat komt waarschijnlijk omdat het ongeacht dezelfde features als de multiplayer, een stuk trager speelt in deze mode. Ik merk kleine verbeteringen gedurende het seizoen, maar het is er nog niet helemaal. Laten we hopen dat we tegen de tijd Verdansk terug is, we weer volop kunnen genieten van Warzone.

Alhoewel de gunplay nog steeds hetzelfde voelt in Warzone, lijken de wapens heel anders te reageren dan in de multiplayer. De AEK (burst wapen) heeft bijna een volledig magazijn nodig om een speler uit te schakelen, terwijl sommige SMG’s je HP en schild meters volledig wegsmelten. Ook het klassieke prestige systeem past niet in Warzone thuis en ik vind dat de loadouts voor Warzone niet gereset mogen worden als je Prestige in gaat. Een hoog speler level hebben heeft in Warzone gewoon een te grote impact vergeleken met de multiplayer en tenzij je écht veel Warzone speelt, is het ’t niet waard om je Prestige Tokens uit te geven aan exclusieve Warzone perks of gadgets.

De battlepass en cosmetics

Alhoewel ik in voorgaande Call of Duty games niet veel gaf om de Battle Pass, is deze in Black Ops 6 eigenlijk handiger dan ooit. Je krijgt namelijk niet alleen je skins (die over het algemeen niet heel interessant zijn in deze Battle Pass), maar vooral ook wapen blauwdrukken. Aangezien deze Call of Duty game weer een ouderwets Prestige systeem heeft, zijn deze blauwdrukken goud waard. Je hoeft met een wapen blauwdruk namelijk geen Prestige Token uit te geven om een specifiek wapen permanent te kunnen gebruiken. Met een wapen blauwdruk is ook het kale wapen permament vrijgespeeld, waardoor je deze vanaf level 1 in alle game modes na het prestige weer kunt gebruiken.

De Call of Duty Store staat ook in Black Ops 6 weer roodgloeiend met bundels skins en Tracer Packs. Het is een lastige kwestie want de community lijkt verdeeld in de helft met mensen die er van houden en mensen die het haten. Ik heb me al jaren geleden neergelegd bij het feit dat Call of Duty niet meer de grimmige shooter franchise is uit de tijd van World at War en Black Ops 1. En ook ik koop af en toe wel een skin die ik echt heel tof vind, zoals de iDead Mastercraft bundel die eerder dit seizoen verscheen. Het loopt wel een klein beetje de spuigaten uit. Het lijkt op dit moment wel alsof er dagelijks of om de dag wel een nieuwe bundel te koop is in de store en deze bundels zijn over het algemeen ook wel aan de prijzige kant.

Okay Activision, here is my money. pic.twitter.com/GnDChvmlQ7 — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) November 14, 2024

Verdict

Als Treyarch op deze manier doorgaat zie ik een mooi jaar tegemoet voor Call of Duty met hoge spelersaantallen gedurende het hele jaar. De toevoer van content, updates en interessante dingen dit seizoen is enorm. Hierdoor blijf ik in ieder geval bijna dagelijks spelen. De game wordt ook enorm goed gemonitord door de ontwikkelaar om alles in balans te houden en dat doen ze in mijn ogen best goed. Het is ongetwijfeld een van de beste eerste seizoenen in Call of Duty die het zeker waard is om te checken en mocht je echt nog veel spelen, zou ik ook zeggen dat de Battle Pass het deze keer echt waard is.

We hebben gedurende het eerste Seizoen gespeeld op de PlayStation 5 Pro en hebben vooral gemerkt dat Warzone er een stuk beter uitziet met meer details in de verte en een scherpere textures in deze mode. Ook speel je nu de multiplayer mode in 120FPS op dezelfde grafische kwaliteit als de basis PS5 in 60FPS.