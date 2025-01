Shift Up beloont medewerkers met bonus en PS5 Pro

Shift Up, de Koreaanse ontwikkelaar, bekend van hoofdzakelijk Stellar Blade, beloonde vandaag haar medewerkers met een bonus van 5 miljoen Koreaanse Won en een PlayStation 5 Pro console tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Terwijl wij dit bericht tikkende nog nagenieten van enkele restjes uit ons kerstpakket, genieten de ongeveer 300 medewerkers van Koreaanse game-ontwikkelaar Shift Up, vandaag van een gulle bonus. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ontwikkelaar werd iedere medewerker beloond met een PlayStation 5 Pro console en een bonus van 5 miljoen Won (ongeveer €3300).

We had our SHIFTUP New Year’s event today. Everyone got a PS5Pro so you can enjoy Stellar Blade in 4K, right?

Oh, and there’s a glimpse of Lily and Eve…💕#StellarBlade #SHIFTUP #HappyNewYear pic.twitter.com/VihP4Qhnr1

— StellarBlade (@StellarBlade) January 6, 2025