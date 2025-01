The Last of Us Season 2 verschijnt in april

Tijdens CES 2025, heeft Sony een boekje open gedaan over aankomende projecten, waaronder projecten in de filmindustrie. Eén van deze projecten is het tweede seizoen van The Last of Us op HBO en MAX. Het eerste seizoen was ontzettend succesvol en daarom verschijnt het tweede seizoen al redelijk snel.

Sony Pictures en HBO laten daarom weten dat het tweede seizoen van The Last of Us in april 2025 te zien is via HBO en MAX. Zoals verwacht, volgt het tweede seizoen nagenoeg het verhaal zoals deze al in het tweede deel van de game is verteld. Zo kregen we al in een redelijk vroeg stadium van de productie te horen dat het filmwerk voor Pedro Pascal al was afgerond. Hoe zou dat kunnen?

Vermoedelijk verschijnt het tweede seizoen in dezelfde vorm als de eerste en mogen fans iedere week genieten van een nieuwe aflevering waardoor het iedere week weer even spannend is en heel het internet op gaat in de serie en gebeurtenissen daarin. Na de polariserende tweede game zijn we vooral benieuwd hoe het tweede seizoen van de serie hier op inspeelt. Vanaf april komen we daar achter. Voor nu, check vooral nog eens onze review over de remaster van de tweede game.