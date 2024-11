Amazon werkt aan een Mass Effect serie

Er gaan al jaren geruchten over een verfilming van het Mass Effect universum. Waar het ooit begon als een filmreeks gebaseerd op de games, werd in 2021 aangekondigd dat Amazon in gesprek is met EA en Bioware om een serie te maken van de bekende reeks. Nu 3 jaar later lijkt er eindelijk een deal te zijn gesloten.

De Mass Effect franchise is zo’n franchise die zich zo perfect leent voor een groots cinematic universe waar zelfs Star Wars nog bang van kan worden. Zoveel potentie dat je jezelf al snel gaat afvragen waarom het nooit eerder van de grond is gekomen. Dat moet Amazon ook gedacht hebben en daarom komt er eindelijk schot in de zaak. Amazon MGM Studios zal de grote taak van het verfilmen op zich gaan nemen. Dit doen ze samen met schrijver Daniel Casey die bekend staat van o.a. Fast 9, 10 Cloverfield Lane en scifi drama “Kin”. Hij zal ook hulp krijgen van Karim Zreik en zijn productie bedrijf Cedar Tree Productions alsook van Ari Arad die een nogal twijfelachtig portfolio heeft met bijvoorbeeld de Borderlands film. Michael Gamble de game director van de volgende Mass Effect game, zal ook een executive rol vertolken en zorgen dat het project trouw blijft aan de franchise.

Waar gaat de show over?

Momenteel is nog niet bekend waar de show zijn focus zal leggen, al kunnen we wel een paar gokken wagen. Het waarschijnlijkste is om aan het begin van de intergalactische Mass Effect tijdlijn te beginnen, namelijk The First Contact War. Tijdens deze eerste oorlog stuit de mensheid op een Prothean artefact op Mars, dit helpt hen om de eerste Mass Relay te vinden, dit zijn massive space stations die helpen bij het intergalactische reizen naar andere stelsels. Na dat de mensheid voor het eerst heeft gereisd door zo’n Mass Relay komen ze in aanraking met de Turians met dramatische gevolgen.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de show een verfilming zal worden van de games, of wellicht een serie die op de een of andere manier samenloopt met de gebeurtenissen van de volgende game?

Henry Cavill als Shepard?

Al sinds 2021 krijgen we zo nu en dan meer geruchten te horen over de show, een van de meest opvallende geruchten is Herny Cavill die tijdens de voorbereidingen van The Witcher, in zijn make-up stoel de Wikipedia-pagina van Mass Effect 3 aan het lezen is. In de post staat “Secret Project? Or just a handful of papers with random words on it…. Guess you’ll have to wait and see. “. De tekst op de pagina is vervaagd, maar door goed te kijken kun je lezen dat het om dit gedeelte van de wikipagina gaat:

“Following the events on Tuchanka and a failed coup by Cerberus to take over the Citadel, the quarians offer their support to the Alliance if Shepard helps them reclaim their homeworld, Rannoch, from the geth. Assisted by a quarian, either Tali’Zorah or Admiral Daro’Xen, Shepard boards a geth dreadnought and rescues a captive geth unit, either Legion or a facsimile occupied by a geth virtual intelligence (VI), then disables the Reaper control signal over the get.”

Ben je net zoals mij extreem hyped over het idee van een Mass Effect TV show? Zie je ook de grote potentie van een Mass Effect universe on the big en small screen? Welk tijdstip of verhaal hoop je dat de show verteld? Let us know!