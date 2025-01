Sony geeft eerste blik op Until Dawn film

Dat er een Until Dawn film zou komen wisten we al, maar vandaag laat Sony Pictures Entertainment je voor het eerst enkele fragmenten van de film zien en leggen enkele sleutelfiguren uit hoe de film in elkaar steekt.

Een jaar na de mysterieuze verdwijning van haar zus Melanie, gaat Clover samen met haar vrienden naar de afgelegen vallei waar Melanie verdween, op zoek naar antwoorden. Terwijl ze een verlaten bezoekerscentrum verkennen, worden ze opgejaagd door een gemaskerde moordenaar en één voor één op gruwelijke wijze vermoord… om vervolgens wakker te worden en zichzelf terug te vinden aan het begin van dezelfde avond. Gevangen in de vallei worden ze gedwongen de nachtmerrie keer op keer opnieuw te beleven – maar elke keer is de dreiging van de moordenaar anders, en steeds angstaanjagender dan de vorige. Terwijl de hoop afneemt, beseft de groep dat ze nog maar een beperkt aantal levens over hebben, en dat de enige manier om te ontsnappen is om te overleven tot de ochtend.

De Until Dawn film speelt niet de gebeurtenissen van de game na, maar probeert de essentie van de game op een andere manier te vertalen naar het witte doek. Peter Stormare, die zowel in de originele als in de PS5 Remake speelde, keert hierbij ook terug om deze rol waar te nemen in de film. De film past het Butterfly Effect uit de game op het witte doek dus aan door de tijd terug te zetten. Waardoor je in de film, net als in de game, verschillende paden kunt zien die bewandeld worden en andere keuzes die gemaakt worden. Waar jouw keuze in de game finaal is, is dit niet zo in de film, maar zijn het aantal levens en “terugspoel” momenten dus finiet, waardoor de personages moeten zien te overleven until dawn.

