Preview: Een van Ons

TV, drama en moordzaken zijn een formule die al sinds de conceptie van cinema samengaan. In deze eerste Nederlandse Canal+ Original “Een van Ons” , duiken we dieper in de moordzaak van Marianne Vaatstra die de kleine community van Veenklooster en de omliggende gebieden in zijn greep hield. Wij waren bij de internationale première in Vlissingen, bij het Film by the Sea Festival, en zagen hier de eerste twee afleveringen.

In Een van Ons volgen we de moordzaak op Anneke, er is tijdens de productie gekozen voor andere namen gezien de serie gebaseerd is op de moordzaak, maar niet beweert een 100% waar getrouwe recollectie te zijn van de zaak. Echter houdt de serie de grote lijnen en uitkomsten van de moordzaak in ere.

Een van Ons

Deze zesdelige dramaserie neemt ons als kijkers mee naar de zoektocht naar de dader en met name wat deze zoektocht met familie en een kleine dorpse community doet. 16-jarige Anneke is na een avond stappen vermist en wordt de ochtend erop gevonden met haar keel open gesneden, alsook is ze verkracht. Haar lichaam werd gevonden tussen het dorpje en een nabijgelegen AZC in. Dit wekte direct vragen op bij de community en zorgde voor veel verdeeldheid gedurende de 12-jarige zoektocht naar de dader. Het thema en de zin: “Het kan toch niet een van ons zijn?”, komt veelvuldig terug in de serie.

De dader werd uiteindelijk gevonden door grootschalig DNA-onderzoek. Een van Ons reconstrueert de 13 jaar na de dood. Na deze lange zoektocht en mede door de aandacht van Peter R. De Vries kon de zaak opgelost worden, echter zal Peter R. De Vries en zijn aandacht aan de zaak niet in de serie meegenomen worden.

In Een van Ons zien we het verhaal ontwikkelen vanuit het oogpunt van verschillende personages, waar elke aflevering een ander personage de hoofdrol vertolkt en centraal zal staan in de desbetreffende aflevering. De hoofdrollen worden gespeeld door. Hans Kesting, Eefje Paddenburg, Aus Greidanus jr., Gijs Blom, Jack Wouterse, Mara van Vlijmen en Imanuelle Grives.

De Canal+ productie is ontwikkeld door producent Pieter Kuijpers, en werd geschreven door Willem Bosch van Pupkin. Alle afleveringen zijn geregisseerd door Michiel van Erp. De serie zal internationaal vanaf 2025 te zien zijn in verschillende landen zoals Australië, Amerika, Canada, Griekenland, Indonesië en Spanje.

Exclusieve première Film by the Sea.

Wij waren uitgenodigd om de première bij te wonen in het prachtige Vlissingen. Tijdens het Film by the Sea festival werd de sterrencast ruim onthaald op de “black carpet” waarna we de eerste 2 afleveringen konden bekijken. Tijdens deze afleveringen zien we het verhaal ontvouwen, hierbij komt alles aan bod van mysterieuze omstandigheden, detective onderzoek, communale achterdocht, racisme, nationale problemen die zelfs vandaag de dag nog zeer uitgesproken zijn zoals het immigratiebeleid, de invloed van AZC’s op de gemeenschap en zelfs cults en hun waanideeën. Dit alles omvat een meeslepende TV-drama die mij van begin tot eind op het puntje van mijn stoel hield.

Meermaals schoot bij mij de vergelijking met True Detective binnen. Weliswaar is de opzet van Een van Ons anders gezien het niet per se de zoektocht naar de dader volgt vanuit het oogpunt van de detectives, al is dit zeker onderdeel van het verhaal. Wel weet het verhaal door een interessante mix van lokale problemen en de unieke Nederlandse landschappen een unieke reconstructie op te zetten, met een verhaal dat zich zowel in 1999 als 2012 afspeelt. Het verhaal gaat door meerdere twists en turns en duikt het zelfs dieper in cult activiteiten en politieke agenda waardoor het mij de impressie gaf van een Nederlandse take op True Detective.

Dit alles is prachtig opgezet door grauw duister camerawerk, belichting en kleurcorrectie. Authentiek set & kostuum design uit 1999 en 2012. Hiermee weet Canal+ een serie neer te zetten die geheel Nederlands voelt, maar zeker niet zou misstaan in het internationale beeld van hoogwaardige crime series.

Een van Ons zal vanaf donderdag 12 september te zien zijn op CANAL+ waar de serie zal beginnen met de eerste twee afleveringen die ik ook heb gezien, daarna zal er wekelijks een aflevering gedropt worden, ik kan persoonlijk al niet wachten om weer voor de buis gekluisterd te zijn om te zien hoe het verhaal van Anneke en de tragische moordzaak afloopt. Wanneer het zo ver is, kun je onze volledige review hier lezen!