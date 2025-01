Phantom Blade Zero krijgt nieuwe trailer op 22 januari

Phantom Blade Zero, een van de grote klappers van Gamescom 2024, verstopt in een hoekje, belooft één van de grote games van 2026 te worden. Op 22 januari 05:00 lokale tijd wordt er een nieuwe trailer vrijgegeven om het Chinese Nieuwe Jaar te vieren met de Year of the Snake Gameplay Trailer.

Het nieuws omtrent de nieuwe trailer wordt gedeeld op het officiële X/Twitter kanaal van Phantom Blade Zero. De korte beschrijving geeft ons al een indruk over wat we mogen verwachten: Een intens gevecht met één van de bosses uit de game die niet geknipt of gemonteerd is. De video gaat een diepere blik werpen op de innovatieve manier waarop S-Game een ultiem melee combat ervaring neerzet.

🎉 A brand-new #PhantomBladeZero trailer is coming January 21st at 8 PM PST!

Witness an intense, unedited Boss Fight gameplay video that showcases our bold innovations and deep dive into crafting the ultimate melee combat experience.

🐍 Join us in celebrating the Year of the… pic.twitter.com/fVZghGbsDc

— Phantom Blade Zero (@pbzero_official) January 13, 2025