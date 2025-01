Nintendo Switch 2 officieel onthuld!

Hier is ‘ie dan! Het moment waar de hele wereld op heeft gewacht. Dé aankondiging van de Nintendo Switch 2. De recente geruchten klopte en ook het design die Genki eerder deelde blijkt zo goed als helemaal overeen te komen met het uiteindelijke product. Dit is de Nintendo Switch 2 en deze moet dit jaar nog verschijnen.

Heel veel meer informatie dan dat werd er ook niet gegeven. Nintendo deelde een video op Youtube met daarin de transformatie van de Nintendo Switch naar de Nintendo Switch 2. We zien op het einde nog een disclaimer dat de nieuwe console volledig Backwards Compatible is met Nintendo Switch titels zowel digitaal als fysieke cartridges.

De nieuwe console is een slag groter dan zijn voorganger en maakt opnieuw gebruikt van controllers die je los kunt halen van het scherm. Dit keer schuif je de controllers echter niet meer van het scherm af, maar zijn de magnetisch gekoppeld. Uiteraard is de nieuwe console ook verkrijgbaar met een Dock, waardoor je naast handheld ook op TV kunt spelen. Waar het op dit moment dus op lijkt is een betere Nintendo Switch, maar zien we onder andere een nieuw knopje onder de “Home” knop waar op dit moment nog niks over verteld wordt.

Wanneer de console verschijnt is nog niet bekend gemaakt, maar dit zal pas na april 2025 zijn. Op 2 april 2025 verschijnt er namelijk een Nintendo Direct speciaal voor de Nintendo Switch 2. Of we vóór deze tijd nog officiële informatie mogen verwachten rondom de nieuwe console of games is maar de vraag. Er wordt op 9, 10 en 11 mei in Amsterdam een Hands-On evenement gehouden waarbij je zelf al aan de slag mag met de nieuwe console.

Wij houden je in ieder geval op de hoogte!