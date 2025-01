Dit zijn de PlayStation Plus Extra toevoegingen voor januari

PlayStation Plus wordt deze maand wederom aangedikt met nieuwe titels die speelbaar zijn via een Extra en of Premium abonnement. Naast de maandelijkse Plus games, is er een groeiende catalogus aan games verspreid over alle 5 PlayStation consoles met hier en daar zelfs een heruitgave van een PSP-titel. De games van januari zijn vanaf de 21e speelbaar.

De grote headliner voor deze maand is God of War: Ragnarok. De nieuwste titel in de franchise, maar ook de redelijk recent verschenen Like a Dragon: The Man Who Erased His Name wordt toegevoegd aan de catalogus. Alle games die hieronder staan genoemd zijn vanaf 21 januari speelbaar via een PlayStation Plus Extra abonnement. Enkele titels zijn alleen speelbaar voor spelers met een Premium abonnement.

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Indiana Jones and the Staff of Kings

Medievil 2

Premium abonnees krijgen deze maand dus twee extra titels, eentje die origineel verscheen op de PlayStation in 2000 en Indiana Jones die voor het eerst verscheen in 2009 op de PlayStation 2.

The PlayStation Plus Game Catalog for January includes: ❄️ God of War Ragnarök

💴 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

🏜️ Atlas Fallen: Reign Of Sand

🤖 SD Gundam Battle Alliance

💜 Sayonara Wild Hearts …and more. The full lineup: https://t.co/SqwCZlQFcC pic.twitter.com/XKkjmm9hYq — PlayStation (@PlayStation) January 15, 2025

Met welke games van januari ga jij aan de slag in PlayStation Plus Extra?