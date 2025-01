“Halo, Elden Ring, Starfield en Fallout komen naar Nintendo Switch 2”

De nieuwe Nintendo console is eindelijk onthuld en tegen alle verwachtingen in noemt Nintendo het de Nintendo Switch 2. Sinds de aankondiging van de console draait het internet overuren in de geruchtenfabriek, zo gaan er enkele geruchten rond over de (launch)titels voor de nieuwe hybride console.

Enkele titels zoals de Halo: The Master Chief Collection, Elden Ring en Call of Duty werden eerder al genoemd, maar een nieuw gerucht weet een nieuwe reeks games te vermelden, alsook eerder “gelekte” games uit eerdere geruchten te bevestigen. Zo wordt de line-up voor de Nintendo Switch 2 onder andere opgemaakt uit de volgende games:

Halo: The Master Chief Collection

Flight Simulator 2024

Diablo 4

Call of Duty (Black Ops 6, Warzone en Call of Duty 2025)

Fallout 4

Starfield

Tekken 8

Elden Ring

Wat opvalt uit deze lijst is dat het ontzettend veel games betreft die tegenwoordig allemaal vallen onder de grote Xbox Games Studios paraplu.

Enkele games zijn natuurlijk erg verrassend, terwijl Call of Duty eigenlijk al door Microsoft werd bevestigd in de tijden dat Sony de overname van Activision wilde voorkomen. Microsoft wilde hiermee kenbaar maken dat ze alle bedoelingen hebben om Call of Duty multiplatform te houden. Nintendo tekende een tienjarige deal met Microsoft om Call of duty terug te brengen naar het Nintendo platform. Iets wat, met de gelekte specificaties van de Nintendo Switch 2, zeer zeker mogelijk is op dit moment.

Neem de geruchten voor nu in ieder geval met een flinke korrel zout, al werden enkele games uit bovenstaande lijst nu al vaker geroepen en werd er zelfs gesproken over The Master Chief Collection op PlayStation 5. De tijd zal het leren!