ZeniMax Online leiderschap verlaat studio na ontslagen XBOX

De recente ontslagronde bij Xbox treft niet alleen de eerder benoemde studio’s, maar ook de top van ZeniMax Online Studios, de ontwikkelaar achter The Elder Scrolls Online.

Studiohoofd Joe Burba, die al 14 jaar werkzaam was bij ZeniMax Online Studios en vorig jaar werd benoemd tot hoofd van de studio, vertrekt. Ook executive producer Susan Kath, game director Rich Lambert en production director Ala Diaz verlaten het bedrijf. Hun functies werden genoemd in een WARN-document dat betrekking heeft op de recente reorganisatie.

Ondanks de veranderingen blijft de huidige leiding nog enkele maanden aan om de overgang naar een nieuw managementteam te begeleiden. Dat team bestaat uit ervaren medewerkers die intern zijn gepromoveerd.

De dagelijkse leiding van de studio komt in handen van Josh Henderson, voormalig hoofd business operations, en Nick Giacomini, die vorig jaar al werd benoemd tot game director van The Elder Scrolls Online.

Voorlopig is nog niet bekend wat dit betekent voor The Elder Scrolls Online.