Headsup kondigt Gamescom 2026 line-up aan

Headsup kondigt een aantal toffe indie games aan die jij in de Indie hal op Gamescom 2026 kan gaan spelen. We zien een aantal toffe titels, dus zet je schrap!

De eerste titel is Second Stone. Deze kleurrijke action RPG zet jou in de schoenen van Shiren, die op zoek is naar zijn verloren spirit guardian. De game combineert snelle en fluïde movement met magie in een gespleten wereld. Je zult je een weg banen door de overworld, dungeons en boss fights!

The 9th Dragon is een tactische titel met dynamische beat ‘em up gameplay elementen, waarin jij als Rookie bij de politie je zal bevinden in een verhalende ervaring.

De game combineert pixelart met realistische achtergronden en achtergrondelementen. Je zal tactisch moeten positioneren en vechten in nauwe plekken. Het verhaal zal worden gevormd door de keuzes die je maakt, terwijl jij jezelf een weg baant door Kowloon Walled City!

Beide titels zijn speelbaar in de Home of Indies in hal 10.2 tijdens Gamescom 2026! Ga jij Headsup een bezoekje brengen?