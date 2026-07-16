SEGA kondigt Gamescom 2026 line-up aan

Gamescom 2026 nieuwtjes zijn in volle loop; zo kondigt KRAFTON hun complete booth aan, is Tides of Annihilation speelbaar en ook SEGA komt eindelijk met een klapper van een line-up.

SEGA zal ditmaal te vinden zijn in hal 7 van 26 t/m 30 augustus tijdens Gamescom 2026. De booth zal hands-on demo mogelijkheden hebben, vette foto-strands en on-stand uitdagingen met merchandise giveaway. Dit zijn de titels die zij meenemen:

Alien: Isolation 2

Alien: Isolation 2 krijgt zijn eerste publieke speelbare demo in Europa. Bezoekers kunnen aan de slag met de proloog van de game, terwijl een claustrofobische, lo-fi sci-fi stand de beklemmende sfeer van de horrorervaring extra versterkt.

Crazy Taxi: World Tour

Met Crazy Taxi: World Tour blaast SEGA de iconische arcade franchise nieuw leven in. Spelers kunnen als een van de eersten door een volledig nieuwe map racen, één van de vijf steden die uiteindelijk in de volledige game beschikbaar zullen zijn. Daarnaast is de beroemde gele Yellow Jack-taxi aanwezig als fotomoment voor bezoekers.

STRANGER THAN HEAVEN

Ook STRANGER THAN HEAVEN is voor het eerst publiekelijk speelbaar. De demo speelt zich af in een sfeervolle ondergrondse jazzclub, terwijl bezoekers dankzij een speciaal fotomoment op het podium zelf onderdeel worden van de show. SEGA en RGG pakken echt uit met deze titel, zo werd recentelijk Tupac aangekondigd als onderdeel van de cast.

Persona 4 Revival

Ooit als eens Junes Shopping Center in het echt willen zien? SEGA heeft hem nagebouwd. Hier kunnen bezoekers voor het eerst aan de slag met Persona 4 Revival, de remake van de geliefde RPG-klassieker. Daarnaast kunnen fans een persoonlijke boodschap achterlaten op een live TV Wall.

Total War: WARHAMMER 40,000

Ook Total War: WARHAMMER 40,000 is voor het eerst speelbaar. Bezoekers kruipen in de huid van de Space Marines en nemen deel aan drie verschillende gameplay scenario’s. De stand is volledig aangekleed in de stijl van de door oorlog geteisterde wereld uit het Warhammer 40,000-universum.

Wanneer jij bij SEGA gaat gamen, krijg je een eigen paspoort. Deze heeft 5 lege vakken die jij moet vullen met stamps. Doe je dit? Dan krijg je een gelimiteerde SEGA token ervoor terug.