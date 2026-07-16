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Kill Block brengt dynamische multiplayer naar Modern Warfare 4

Nieuws 17 Jordy Gerritse 16 juli 2026

Kill Block MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4 brengt een nieuwe ervaring naar de multiplayermode. Kill Block is de naam en dit is een map in de West Bridge Advanced Military Training Facility. Deze map bestaat uit drie modulaire stroken die iedere match anders kunnen zijn. 

Een map met meer dan honderden variaties? Daar gaat Kill Block voor zorgen in Call of Duty: Modern Warfare 4. Deze map, die zich afspeelt in de West Bridge Advanced Military Training Facility, is een moderne variatie op trainingsmaps als shoothouse. Om de een of andere reden zijn deze maps razendpopulair in Call of Duty-games. Infinity Ward gooit er dit jaar een schepje bovenop en zorgt ervoor dat de trainingsmap in Modern Warfare 4 dynamisch is. Kill Block bestaat uit drie stroken en iedere strook kan per match verschillend zijn. Er zijn dus altijd drie unieke stukjes map in één map.

Het lijkt erop dat de stukjes map die gebruikt worden bestaan uit hele nieuwe configuraties, maar ook uit delen maps die al bestaan in Call of Duty-games. Zo zien we overduidelijk het middensegment van Highrise uit Call of Duty: Modern Warfare 2 in bovenstaande trailer.

Kill Block wordt tijdens Fanatic Fest op 19 juli voor het eerst tentoongesteld met live gameplay. Vanaf de multiplayerlancering op 23 oktober ondersteunt deze map Gunfight in 3 vs. 3 en een nieuwe 10 vs. 10. Na de lancering worden er nieuwe multiplayermodi toegevoegd aan de map.

Wist je al dat de Campaign Mode een week eerder speelbaar is?

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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