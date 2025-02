Battlefield Labs laat jou Battlefield 6 al testen

Battlefield 6 komt er aan en DICE en EA zijn vastberaden om het schip dit keer weer de juiste koers op te laten varen. Dit hopen ze te bereiken met onder andere de input van jou, als speler, met Battlefield Labs.

Vanaf nu, wordt Battlefield Studios opgericht. Dit is eigenlijk niet meer dan een bevestiging van wat we al wisten. De studio’s van EA: DICE, Criterion, Ripple Effect en Motive, vallen nu allemaal onder de Battlefield Studios. Iets wat Activision al enige tijd heeft gedaan met hun eigen shooter franchise. Iedere studio heeft hoe dan ook wel veteranen van de franchise onder hun hoede en iedere studio richt zich op een specifiek gedeelte van de game om het dit keer nog grootser aan te pakken. DICE, de grootmoeder van Battlefield, richt zich op het belangrijkste: De multiplayer, met alle systemen die daaraan gekoppeld zijn. Bij Motive werken ze aal multiplayer maps, maar ook singleplayer missions op filmische wijze. Ripple Effect, voorheen DICE LA, heeft ook veel ervaring met Battlefield en werkt volgens geruchten aan een nieuwe versie van Portal, al wordt dit niet bevestigd in de video. Criterion werkt al zo’n 10 jaar aan Battlefield in de vorm van ondersteuning, maar werkt dit keer samen met Motive aan de singleplayer campaign.

Battlefield Labs

Alhoewel playtests niet nieuw zijn voor de gaming industrie of Battlefield, pakt EA het dit keer grootser aan. Meer playtests over specifieke elementen van de game, aanpassen en opnieuw testen tot het zo goed als perfect is. Dit is EA’s kans om de beste Battlefield game ooit te maken en de input van de spelers is daar heel belangrijk bij. Jij kunt je nu opgeven voor Battlefield Labs om de game binnenkort al te testen in Pre-Alpha tot aan de volledige lancering van de game. Kans maken om deel te nemen aan deze test-sessies? Geef je hier op!