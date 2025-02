Guide: Een goede start maken in Kingdom Come: Deliverance 2

Je eerste uren in Kingdom Come: Deliverance 2 kunnen overweldigend zijn. Dat waren ze voor mij in ieder geval wel. De game stroomlijnt de eerste 2 uurtjes, maar daarna ben je volledig vrij in je aanpak en opent de wereld zich voor je. Heb jij geen idee wat je nu kan doen? Dan geven wij je graag een paar tips & tricks.

Let op: Deze guide kan kleine story spoilers bevatten.

Het begin van Kingdom Come: Deliverance 2 is nog gestroomlijnd, maar al snel gebeurd er vanalles. Wanneer Henry en Hans elkaar even uit het oog verliezen, zal je een manier moeten vinden om de bruiloft van Young Lord Semine binnen te komen. Dat is je hoofddoel uiteraard, maar er zijn een boel dingen die je tussendoor kan doen. Zo ben ik zelf pas na 40 uur begonnen met de Wedding quest. Je kan life skills gaan beoefenen, side quests gaan doen, de wereld gaan ontdekken en natuurlijk je gear in orde gaan krijgen. Maar waar begin je? Wij helpen je op weg.

Tipsters

Wat misschien wel het allerbelangrijkst is, is dat je ergens begint. Je bent in Trochkowitz, in dit dorpje ben je al bekend met Innkeeper Betty, maar er lopen een aantal mensen rond die je tips kunnen geven over waar je toffe quests kan vinden, waar je bepaalde life skills kan uitoefenen of waar je gear kan verkrijgen. Mijn tip hierin is dan ook om met mensen te praten, alle dialogue opties even langs te gaan, winkels te bezoeken en te kijken wat de opties zijn. Ieder dorpje in de eerste region heeft z’n voordelen namelijk.Alle tips die NPCs je geven, zal je op de map zien als ‘New Quest’ of ‘Point of Interest’. Zo krijg je al snel meerdere opties om leuke verhalen mee te maken. Daarnaast kan je op de map ‘POI Tipster’ of ‘Quest Tipster’ zien staan, deze mensen hebben sowieso altijd wel iets voor je!

Side quests

Wanneer je via die tipsters en door het praten met NPCs aan side quests komt, dan zal je merken dat je al meer vooruitzichten hebt. Jouw doel is het verbeteren van Henry op welke manier dan ook. Side quests zijn een goede manier om niet alleen de game te leren, maar ook om items te verkrijgen, evenals geld. De meeste items die je krijgt bestaan uit voedsel, materials voor life skills, skill books en gear. Side quests gelijktijdig met life skills uitvoeren zijn dus niet alleen een goede bron van inkomen, maar ook de juiste manier om Henry te verbeteren als personage. Daarnaast is het sowieso aangeraden om side quests te doen voor dat je de Wedding quest gaat doen.

Pebbles

Een paard kopen in Kingdom Come: Deliverance 2 kan enorm duur zijn. Echter is het paard waar jij op rijdt tijdens de intro quest gewoon verkrijgbaar met wat social skills vrijgespeeld. Ik raad aan om eerst je social skills te levelen, voor dat je Pebbles terug gaat halen, anders gaat het je geld kosten. Pebbles is namelijk gevonden door een paarden handelaar in Semine. Zoek de Stabler in Semine dus om hem terug te krijgen. Om dit kosteloos te doen zullen er wat skill checks in het dialoog aanwezig zijn, je kan natuurlijk altijd nog een Saviour Schnapps gebruiken om voor de conversatie een save file aan te maken.

Mutt

Je trouwe partner in crime Mutt is vrij snel weer te verkrijgen. Deze side quest komt vanzelf op je pad, dus je hoeft hier niet naar te zoeken. Voor de quest zal je veel moeten lopen en er zitten wat combat sequences aan vast. Aan te raden dus om voedsel en gear mee te nemen op deze quest. Wanneer je loyale hond Mutt gevonden is, bied dit meer opties om side quests af te handelen, vooral wanneer je iemand moet zoeken. In de Nomad Camp is zo’n quest, dus aan te raden om je viervoeter eerst terug te halen. Mutt zal je ook helpen in combat en vijanden afleiden. Daarnaast heeft hij een goede neus en zal hij items en POI’s voor je uitsnuffelen. Let dus goed op wanneer Mutt blaft, waarschijnlijk zal het je iets opleveren.

Skill Teachers

Skill teachers zitten door de hele region heen. Zo zijn er combat- en life-skill experts om te benaderen. Je zult vrij snel een side quests krijgen, waarmee je naar Tomcat moet gaan. Deze is aan te raden om vrij vroeg al te doen, gezien je een gratis lesje in combo’s krijgt. Maar, iedere skill teacher heeft zo zijn of haar voordelen. Neem wat geld mee, want iedere niet gratis les kost je 100 coins. Er zijn onder andere skill teachers die je leren boogschutten, iets dat niet altijd even makkelijk is in Kingdom Come: Deliverance 2.

Gear verkrijgen

Een goede manier om gear te krijgen is natuurlijk Blacksmithing, of een merchant zoeken die in ieder geval wat basic items verkoopt. Maar, ook de side quests zullen je gear bieden. Wat ik zelf een goede manier vond om wapens en armor te krijgen, is het omleggen van Bandits. Deze kom je sowieso tegen tijdens het exploreren, aan te raden is om dit sneaky aan te pakken, vooral wanneer je nog weinig gear hebt. Zij droppen vaak schilden, zwaarden, bijlen en armor. Tijdens het fast travellen kan je ook bandieten tegen komen, dit kan al een goede eerste kans zijn!

Wil je jouw gear eerlijk kopen? Dan is het aan te raden om geld te verdienen met life skills. Check onze andere guides vooral om erachter te komen hoe deze werken. We zullen nog meer Kingdom Come: Deliverance 2 content posten in de komende dagen, dus blijft met je koppie erbij!