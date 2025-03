Monster Hunter Wilds: Guide deel 2: de cijfers

In onze vorige guide hebben we het over wat algemenere zaken gehad. Redelijk voor de hand liggend, maar toch noemenswaardig. Gelukkig komen veel van deze zaken in de vele tutorials ook voor. Deze keer willen we dus wat dieper op de stof ingaan. Met name de verschillende multipliers en andere verborgen cijfers.

Je bent nu misschien al goed op weg met Monster Hunter Wilds, hebt misschien al zelfs de campaign achter de rug of bent, zoals de harde kern van intheGame al voorbij de hunter rank 100. Toch willen we een paar mechanics uitlichten en de verborgen cijfers achter deze zaken bespreken. Er zijn namelijk een paar mechanics die niet helemaal duidelijk zijn, sommige Monster Hunter Wilds mechanics die op dit moment niet helemaal werken zoals ze horen te doen en een paar nieuwe armor skills die verandering in deze cijfers brengen.

Sharpness

Als eerste sharpness. Een mechanic die altijd al enorm belangrijk was. Er zijn zes verschillende niveaus van sharpness. Deze hebben allemaal een eigen kleur en damage multiplier. Helaas zijn de multipliers in Monster Hunter Wilds nog niet helemaal duidelijk. We gaan dus uit van de multipliers in oudere titels.

Hieraan zien we hoe belangrijk het is om tussendoor zo nu en dan de whetstone in te zetten om je wapen scherp te houden. Gelukkig zijn er ook een paar armor/weapon skills die mee kunnen helpen. Vooral noemenswaardig zijn Master’s Touch, een skill die er voor zorgt dat je geen weapon sharpness verliest bij het maken van critical hits, handicraft, een skill die de sharpness gauge langer maakt (maar niet voorbij het maximum niveau), en razor sharp, een skill die er voor zorgt dat je een bepaald percentage (afhankelijk van skill level) kans maakt om geen sharpness te verliezen.

Affinity

Je ziet het in de vorige paragraaf al. In Monster Hunter Wilds kun je critical hits maken. Dit hangt af van je affinity. Kort uitgelegd is het percentage affinity dat je hebt gelijk aan de kans die je hebt op het maken van een ciritical hit. Soms zul je een roze lijn boven je attack damage zien. Dat is dus een critical hit. Deze doen 25% weapon damage extra. Soms is het dus handig om een wapen met lagere base damage, maar hogere affinity te gebruiken. Vooral als je skills als de bovengenoemde Master’s Touch gebruikt. Critical hit damage kan dan ook weer een boost krijgen van bepaalde skills. Het mooie aan critical hits is deze keer dat deze op wonden nóg meer damage doen.

We zien soms ook negatieve affinity. Dit is misschien wat vreemder en komt in minder games voor. Kort gezegd komt het bij negatieve affinity voor dat je minder damage doet. Heb je een wapen met -10 affinity dan heb je een 10% kans om 25% minder damage te doen met een attack. Kijk dus goed naar de base damage zonder alle bijkomende factoren (deze kun je zien door de options in Monster Hunter Wilds aan te passen).

Wounds

Een nieuwe mechanic in Monster Hunter Wilds is de wound mechanic. Door herhaaldelijk op dezelfde plek te slaan, of een mount te doen, veroorzaak je wounds. Sla je deze wonden kapot, dan doe je extra damage en kun je er zelfs voor zorgen dat een monster tijdelijk neergaat. Door focus mode is dit allemaal makkelijker gemaakt. Het vernietigen van wonden heeft ook bepaalde bonussen afhankelijk van het wapen dat je gebruikt. Zo vult bijvoorbeeld de longsword spirit guage, gaat de chargeblade gelijk over in power axe mode, verzamelt de insect glaive 3 extracts en kan de hunting horn 5 noten invoeren.

Een nieuwe skill die inhaakt op de wound mechanic is flayer. Op dit moment is de flayer skill echter bugged waardoor sommige attacks die meer damage horen te doen dat niet. Er is hier nog geen bevestiging vanuit Capcom van. We weten dus niet in hoeverre de skill niet werkt zoals zou horen of wat de percentages achter de skill zijn. Gelukkig kunnen we zelf testen.

Op dit moment lijkt flayer level 5 een activatie kans van 30% te hebben. De extra damage achter deze skill lijkt fixed te zijn. Zo krijgt level een 140 extra damage, level twee krijgt 160 extra damage, level drie krijgt 190 extra, level vier 230 en tenslotte level vijf 260 extra damage.

Op dit moment is het dus niet per se de moeite waard om flayer te gebruiken in plaats van adere offensive skills. Bij bepaalde wapens, zoals de charge blade die gelijk over gaat in power axe mode, is het wel het overwegen waard.