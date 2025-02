Guide: Blacksmithing in Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 is middels uit en wij mogen niet alleen onze final review plaatsen, maar willen jullie ook op weg helpen in de game. Om dit te doen stellen we een aantal guides voor jullie op. Blacksmithing is een nieuwe skill in KCD2 en verdient daarmee een plekje in deze serie aan guides. Ben jij verward over hoe blacksmithing werkt? Wij hebben je rug!

Alhoewel Henry of Skalitz opgegroeid is in het huis van een Blacksmith, heeft deze life skill het nooit gered naar de eerste game. Kingdom Come: Deliverance 2 introduceert de skill echter wel. Blacksmithing is goed voor het verdienen van geld, het repareren van je gear en het maken van nieuwe gear. Ook kan je bestaande wapens nog beter maken door Blacksmithing goed uit te oefenen. De game wilt nog wel eens moeite hebben met elementen goed uit te leggen, dus wij helpen je op weg. De guide zal vrij basic zijn, voor high end gear zal je deze basics moeten begrijpen!

Let op: Deze guide is voor PS5 spelers, jouw controls op Xbox of PC kunnen dus afwijken, maar staan altijd in beeld!

Waar kan je Blacksmithing uitoefenen?

Blacksmithing komt op je pad wanneer jij de main questline van Radovan The Blacksmith volgt. Deze questline is onderdeel van de Wedding quest. Je kan in die quest de hulp zoeken van 2 mensen: Een dief en onderzoeker of Radovan de smeed. Mijn tip zou zijn om beiden te doen, dan krijg je ook een korte cursus in Pickpocketing. Het smeden van wapens gebeurd op een smithing ijzer. Om te smeden heb je componenten nodig, deze staan altijd in het menu wanneer je interact met het ijzer. De meeste van deze items kan je door de wereld vinden en minen. Je kan het krijgen door mensen te vermoorden en van hun lijk te stelen, Bird Nests uit bomen te schieten of door het gewoonweg te kopen van een smeed. Het vinden van de benodigde items is goed te doen in ieder geval!

Om bepaalde wapens te kunnen smeden heb je ook sketches (blauwdrukken) nodig. Een aantal krijg je door de main quests heen, een aantal ook van side quests. Ook zul je er veel vinden op lijken, in graven en soms ook random in de wereld, ergens op een bankje. Henry krijgt ook de mogelijkheid om wat uniekere items te smeden, die Sketches zijn gebonden aan de verhaallijn, dus let goed op!

Het craften van van items kan je veel geld opleveren, dus het is aangeraden om dit te doen!

Stap 1: Forge

Het smeden van wapens draait om gevoel. Je zult dus vaak je wapen op en neer moeten halen op zowel het ijzer als op het open vuur. Stap 1 is dan ook om je stuk ijzer op te warmen. Dit doe je door het te plaatsen in de kolen. Vervolgens kan je met R2 de bellows (blazer) gebruiken om de kolen heter te maken en je wapen sneller warm te krijgen. Je wapen moet van begin tot eind heet zijn, dus volledig geel/oranje van kleur, voor het aan te raden is om door te gaan naar de volgende stap. Houdt R2 ingedrukt en beweeg met de linker joystick het ijzer op en neer om het wapen geleidelijk te verhitten! Is je wapen heet? Tijd voor stap 2!

Stap 2: Anvil

Wanneer jij op ‘X’ duwt ga je vanaf de Forge naar je Anvil. Nu kan je met de hamer aan de slag. Je kan de hamer gebruiken door R2 in te drukken, hoe langer je drukt, hoe harder je slaat. Je moet een beetje een gevoel krijgen voor hoe hard je moet slaan per wapen, maar hoe meer sparks er van je wapen vliegen bij impact, hoe beter! Wat het allerbelangrijkst is in deze fase, is dat je jouw wapen geleidelijk op en neer laat gaan met de linker joystick, terwijl je hamert. Het beste is om niet random te gaan slaan, maar geleidelijk van boven naar beneden te hameren, zo blijft je wapen gelijk. Heb je 1 kant gedaan? Draai dan je wapen om met het vierkantje.

Wanneer je wapen afkoelt, kan je hem weer opwarmen in de Forge, wees niet bang om dit te doen, er zit geen tijdslimiet aan namelijk. Let wel op dat je niet te vaak op dezelfde plek slaat, dan kan je wapen namelijk breken. Wanneer je geleidelijk hamert, met je wapen op en neer gaat, dan gaat Henry fluiten, dat betekend dat je het goed aan het doen bent. Henry zal ook hints geven wanneer het niet goed gaat. Herhaal dit proces tot het wapen klaar is, vervolgens kan je deze afkoelen en door naar stap 3.

Stap 3: Grindstone

De grindstone is niet per sé te linken aan de Blacksmithing life skill, maar het kan je wel helpen om je gesmede wapen nóg beter te maken. Het kan de stats van je wapen namelijk aanzienlijk verhogen en is dus aan te raden, ook wanneer je de wapens wilt verkopen, maar zeker wanneer je ze gaat gebruiken. Hoe sneller de grindstone spint, hoe sneller je wapen scherp wordt. Hoe meer sparks je ziet vliegen, hoe beter je het doet. Henry zal ook hier hints geven. Die sweet spot vinden is belangrijk! Wanneer Henry iets zegt van ‘Sharp as a razor’, dan ben je klaar. Goed gedaan, je hebt nu je wapen gesmeed!

Je wapens verkopen of gebruiken

Wat je moet weten over item quality, is dat er standaard 3 levels zijn van kwaliteit. Maar, jij als Henry kan een 4e level vrijspelen: Henry’s. Dit is jouw speciale trademark en geeft de beste stats. Wanneer je wapens op de juiste wijzen doet smeden, zal je dit level snel bereiken.

Wanneer je wapen alle stappen heeft gezien, kan je deze verkopen bij de Blacksmith in kwestie. Onderhandel met de prijs, maar weet dat korting geven zorgt voor meer reputatie, waardoor je uiteindelijk wel meer geld kan vragen. Hoe hoger de quality van je wapen, hoe meer geld je er voor kan krijgen! Je kan ook een Blacksmithing of Tailor’s kit gebruiken om je gear te herstellen, wanneer je de gear gebruikt. Ook kan je bij Laundry spots je armor grondig schoonmaken, zodat je er altijd blits bij loopt.

Nu weet je de basis van Blacksmithing in Kingdom Come: Deliverance 2. Ga jij het een kans geven wanneer de game uit komt? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!